Oroscopo Paolo Fox della settimana 24-30 ottobre 2022

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 24 al 30 ottobre 2022) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 24 al 30 ottobre 2022 trovate online.

ARIETE

Cari Ariete, per voi si preannuncia una settimana da quattro stelle su cinque. Avete un cielo terso che vi sorride. Lasciatevi andare maggiormente. Dopo un periodo critico e tante polemiche in amore, è il momento di rialzare la testa. Sul lavoro ci sono ancora questioni economiche in sospeso. Ricaricate le batterie, rialzate la testa e inseguite i vostri obiettivi!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. Siete stanchi di correre dietro alle persone e vorreste avere maggiore fiducia in chi vi circonda. In amore pensate sia arrivato il momento di chiudere una storia. Vivete giornate agitate, mantenere la calma. Sul lavoro, c’è un po’ di tensione nell’aria, meglio non strafare. Occhio anche al portafogli.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle.Venere ultimamente è stata dalla vostra parte, ora finalmente qualcuno vi sta amando. La differenza si nota e si apprezza. Occhio però perché un passato scomodo e che vi ha fatto soffrire potrebbe tornare presto a fare capolino. Siate prudenti. Sul lavoro siete impazienti e rischiate di volervi imporre sugli altri.

CANCRO

Cari Cancro, cinque stelle.Con Venere dalla vostra parte si possono ottenere grandi cose. Lasciatevi andare a nuovi incontri e alla passione. Potete conquistare l’anima gemella. Chi è single potrà vivere belle emozioni, come incontrare una persona speciale che vi farà battere forte il cuore. Sul lavoro dovete fare i conti con cambiamenti non facili da accettare. Ora sarà possibile ottenere belle soddisfazioni.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (24-30 ottobre 2022), tre stelle. In amore siete particolarmente polemici. Mantenete la calma e non rimarrete delusi. Avete voglia di dimenticare il passato, perché vi ha fatto soffrire. Accanto avete una persona che non vi appaga e volete fare chiarezza. Sul lavoro, il periodo è un po’ stressante, rimboccatevi le maniche ma cercate di non fare troppe cose contemporaneamente.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle.Favoriti i nuovi incontri e le opportunità di guadagno. In amore dovete osare di più. Non chiudetevi in casa e vedrete che l’amore busserà presto alla vostra porta. Con Venere positivo le cose andranno alla grande, anche attraverso nuove amicizie. Lasciatevi andare senza paura. Sul lavoro potete fare ottimi incontri per la carriera.

BILANCIA

Cari Bilancia, quattro stelle. Venere non è più dalla vostra parte, ma nelle ultime settimane avete vissuto ottime emozioni. Presto la Luna sarà nel segno e gli incontri sono favoriti. Lasciatevi andare alla passione senza paura. Sul lavoro, Giove presto non sarà più opposto. Potete iniziare a progettare il futuro con entusiasmo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. Venere da martedì sarà nel segno, quindi potete tirare un sospiro di sollievo se ultimamente le cose non erano andate come avreste voluto o se ci sono stati litigi con il partner. Lasciatevi andare all’amore, fate nuovi incontri: ma non abbiate paura di mettervi in gioco. Sul lavoro, le giornate tra lunedì e mercoledì sono le migliori.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. L’amore fatica a decollare. Avete bisogno di maggiori libertà e di sentirvi una persona nuova, rinata e sincera. Venere sarà dalla vostra parte tra poche settimane, quindi potrete guardare al futuro con ottimismo. Sul lavoro avete voglia di cambiare e lanciarvi in nuove avventure. Portate avanti i vostri progetti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, quattro stelle.In amore torna il sereno dopo un periodo di forte stress. Se c’è una persona che vi piace, dichiaratevi senza timore. Che avete da perdere? Lasciatevi andare, soprattutto con una persona nata sotto il segno dello Scorpione. Sul lavoro c’è una certa stanchezza, avete tante responsabilità. O forse non vi sentite valorizzati e apprezzati abbastanza.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, tre stelle. In amore i dubbi non mancano. Attenti a non perdere la pazienza. Non sarebbe meglio evitare litigi e discussioni? I disagi non mancheranno, quindi meglio essere cauti. Sul lavoro, le tensioni ci sono e vi renderanno molto nervosi mercoledì. Cercate di mantenere la calma.

PESCI

Cari Pesci, cinque stelle. Venere è finalmente in aspetto positivo, potete lasciarvi andare in amore. La crisi è un ricordo lontano. Avete superato il momento più brutto, ora potete risalire la china. Sul lavoro, tutto è cambiato: le buone notizie stanno per arrivare. Portate avanti un progetto importante in vista del futuro.

