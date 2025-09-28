Icona app
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Lunedì 29 settembre 2025

di Marco Nepi
OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 29 settembre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, l’energia non manca, ma potresti sentirti tirato da più parti. Marte nel tuo segno spinge ad agire, ma è importante scegliere una direzione chiara. In amore, evita di reagire d’istinto: basta una parola di troppo per creare un fraintendimento. Sul lavoro c’è una sfida che puoi vincere, ma solo se resti concentrato.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 29 settembre 2025), giornata costruttiva: puoi risolvere piccoli problemi pratici e mettere ordine nelle questioni rimaste in sospeso. In amore c’è più serenità e se sei single potresti ricevere un messaggio inaspettato. Nel lavoro, le collaborazioni sono favorite: accetta l’aiuto di chi ti offre supporto. La stabilità che cerchi è a portata di mano.

GEMELLI 

Cari Gemelli, senti il desiderio di metterti in mostra, di far sentire la tua voce. Ottimo momento per chiarire malintesi e per presentare un’idea originale. In amore c’è voglia di leggerezza: chi è in coppia può organizzare qualcosa di divertente, chi è single può fare un incontro interessante in serata. Evita solo di disperdere energie in troppi impegni.

CANCRO

Cari Cancro, il cielo ti invita a prenderti cura di te e delle relazioni. Se qualcosa ti pesa, è il momento giusto per parlarne. In amore torna il bisogno di vicinanza e complicità: cerca il contatto con le persone a cui tieni. Sul lavoro, piccole soddisfazioni in arrivo: forse non è un grande traguardo, ma è il segnale che sei sulla strada giusta.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 29 settembre 2025), sei in una fase di grande forza personale: gli altri ti ascoltano e ti seguono. È un buon momento per lanciare progetti o per farti valere sul lavoro. In amore, però, potresti essere un po’ impaziente: dai tempo alle cose di maturare. Giornata ideale per mettere in cantiere qualcosa di nuovo, anche a livello personale.

VERGINE

Cari Vergine, potresti sentirti un po’ sotto pressione, soprattutto sul lavoro. Ci sono decisioni da prendere e responsabilità da gestire. Mantieni la calma e non lasciarti condizionare da chi vuole metterti fretta. In amore serve chiarezza: se c’è stato un malinteso, chiariscilo subito. La serata porta un po’ di sollievo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 SETTEMBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: sei in una fase di grande forza personale: gli altri ti ascoltano e ti seguono. È un buon momento per lanciare progetti o per farti valere sul lavoro.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca