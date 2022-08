Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 22 agosto 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 22 agosto 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, state entrando in una settimana di riflessioni. Evitate di avere tutto sotto controllo e concedetevi un viaggio. In amore e in salute tutto fila liscio. Avanti così!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 22 agosto 2022), molti dei vostri progetti inizieranno a realizzarsi grazie anche all’influenza positiva di Saturno. Periodo buono non solo per il lavoro ma anche per l’amore.

GEMELLI

Cari Gemelli, attenzione al lavoro e alle questioni personali: state vivendo un periodo particolare in cui siete pronti a tagliare tutto ciò che non vi serve. Per quanto riguarda il lavoro, vivrete un periodo di crisi. In autunno le cose andranno meglio. Molto meglio.

CANCRO

Cari Cancro, ottima settimana per le coppie che stanno vivendo una relazione importante mentre chi è single deve iniziare a darsi da fare. La giornata di oggi vi farà recuperare le forze che avete perso di recente.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 22 agosto 2022), vivrete una forte emozione nelle prossime ore. Il vostro successo deriva dal fatto che riuscite a riversare la vostra creatività anche sul lavoro e nell’amore.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

VERGINE

Cari Vergine, basta fare i pignoli. Quest’ultima parte di agosto porta con voi uno slancio notevole nei confronti della vita. Sia sul lavoro sia in amore siete pronti a compiere grandi passi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 22 AGOSTO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: molti dei vostri progetti inizieranno a realizzarsi.