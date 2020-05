Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 18 maggio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, lunedì 18 maggio 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 18 maggio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, in amore la Luna nel segno domani vi aiuta, ma attenzione alle decisioni prese di recente e nelle prossime ore. Bene i rapporti con Toro e Leone, si possono fare bei progetti per il futuro. Questo è un periodo un po’ agitato, avete troppe cose da fare e a cui pensare…

TORO

Cari Toro, questi sono giorni molto positivi per l’amore. Cercate di non agitarvi troppo. Sul lavoro ci sono stati problemi, magari legati alle entrate, ma da ora si recupera il terreno perso. Cercate di seguire le vostre passioni.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, in amore c’è stata una situazione un po’ stressante ultimamente, magari dei dubbi, ma ora – da domani (18 maggio) si recupera. Se da poco avete iniziato una relazione, potrebbero esserci problemi. Sul lavoro cercate di tenere a bada agitazione e nervosismo, potreste finire per peggiorare la situazione.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (18 maggio) meglio mantenere la calma e fare attenzione nel relazionarsi con gli altri, la Luna è dissonante. Sul lavoro in questi giorni ci sarà molto da fare, ma tenete lontano lo stress.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Leone, periodo molto favorevole per l’amore, soprattutto grazie all’influenza positiva degli astri. Se sei solo è perché hai avuto altro a cui pensare ultimamente. Cambiamenti o viaggi potrebbero essere in vista. Lavoro? Buone notizie in vista.

VERGINE

Cari Vergine, domani, secondo l’oroscopo, sarete un po’ agitati e tesi in amore, qualcosa non andrà nel verso giusto e dovrete chiarire una situazione. Qualcuno potrebbe farvi innervosire. Sul lavoro bisogna accontentarsi in questo periodo. Il meglio deve ancora arrivare.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 MAGGIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello del Leone: ottime notizie sul fronte del lavoro e dell’amore. In vista un bel viaggio.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 18 maggio 2020 Oroscopo Branko oggi, domenica 17 maggio 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 17 maggio 2020