Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 17 luglio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 17 luglio 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in amore bisognerebbe mettere le cose in chiaro con il partner, soprattutto se c’è del malcontento. Sul lavoro le cose da fare sono tante ma le soddisfazioni sono dietro l’angolo. Sarete in grado di ottenere grandi cose in ogni campo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 17 luglio 2023), presto avrete la luna favorevole ma per ora bisogna avere ancora un po’ di pazienza. Sul lavoro state per iniziare una nuova collaborazione. Attenzione solo ai soldi.

GEMELLI

Cari Gemelli, è un po’ sottotono questa mattinata per l’amore anche se nelle ore pomeridiane tornerà una bella armonia di coppia. Sul lavoro siete in attesa di una riconferma che arriverà presto. Fatevi sentire se qualcuno proverà a fare orecchie da mercante.

CANCRO

Cari Cancro, bello questo inizio di settimana per l’amore. Chi ha vissuto un momento di down potrà ripartire alla grande con il partner di sempre. Sul lavoro meglio non farsi prendere dall’ansia. Con la calma riuscirete a fare tutto.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 17 luglio 2023), per l’amore il periodo è positivo sia per chi è in coppia che per chi è in cerca dell’anima gemella. Sul lavoro siete pieni di cose da fare, attenzione solo ai soldi. Ultimamente infatti avete speso oltre le vostre possibilità e ora il portafogli piange.

VERGINE

Cari Vergine, torna la serenità in amore e potrete iniziare a fare progetti per il futuro. Sul lavoro è giunta l’ora di avanzare proposte e richiedere anche un aumento. D’altronde ve lo siete meritati per tutto il vostro impegno e dedizione nel fare le cose. Rimboccatevi le maniche se qualcosa non va come vorreste.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 LUGLIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: finalmente avete ritrovato la serenità e voglia di fare grandi cose per il futuro.