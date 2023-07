Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 17 luglio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 17 luglio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in amore ci saranno scintille nelle ore pomeridiane. Sul lavoro, continuate a impegnarvi come sempre e riuscirete a portare a termine tutti i vostri progetti. Magari può essere il momento giusto per ottenere qualcosa di speciale come un aumento o un nuovo ruolo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 17 luglio 2023), che bella questa giornata per i sentimenti. I nuovi incontri non sono da sottovalutare. Sul lavoro avete tutte le carte per ottenere grandi risultati nonostante qualcuno potrebbe ostacolare la vostra ascesa.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, la giornata è un po’ giù di tono per le questioni d’amore. Meglio prendersi un po’ di tempo per stare da soli. Sul lavoro prendete tempo per fare la scelta giusta. Non andate di fretta altrimenti rischiate di commettere gravi errori.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, attenzione in amore perché ultimamente siete abbastanza critici ma potrebbe esserci anche il ritorno di un ex. Sul lavoro siete in una fase di stop e presto dovrete decidere cosa fare. Continuare così o cercare qualche nuova strada? Guardatevi intorno.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 17 luglio 2023), bello questo lunedì per l’amore e per chiarire cosa non va nella coppia. Sul lavoro è arrivato il momento di affrontare tutti i problemi per andare avanti.

PESCI

Cari Pesci, il pomeriggio sarà migliore della mattinata per i sentimenti con Venere che diventa favorevole. Sul lavoro, continuate a impegnarvi come state facendo perché siete sulla giusta strada per il successo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 17 LUGLIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: l’amore brilla e vi permette di ottenere grandi cose. Questo vale sia per i single che per chi ha una storia di lungo corso.