Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 16 ottobre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 16 ottobre 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, molti pesi in meno sulla vostra schiena. Ottobre si avvia verso la fine e vi porta via molti grattacapi che vi han fatto dormire poco ultimamente. Avete un’occasione adesso per rinnovarvi e per raddrizzare un po’ la vostra vita dopo un periodo complicato.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 16 ottobre 2023), basta con i voli pindarici. L’ambizione è una vostra grande qualità ma a volte vi porta a fare il passo più lungo della gamba. Non impuntatevi su una battaglia che non potete vincere.

GEMELLI

Cari Gemelli, nel corso delle prossime ore avrete diversi bastoni tra le ruote. Vi aspetta una settimana frustrante, con imprevisti dietro ogni angolo. Desiderate avere il controllo di ogni aspetto della vostra vita, ma le stelle hanno altri piani per voi…

CANCRO

Cari Cancro, vi attendono delle giornate piene di ribaltoni. Tanti aspetti della vostra vita son stati travolti da un’ondata di rivoluzioni che vi rende confusi e timorosi verso il futuro. Cercate di dare una svolta.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 16 ottobre 2023), siete pieni di spirito combattivo, ma a volte lo utilizzate in modo sbagliato. Tendete ad impuntarvi e a cercare il conflitto in tutto, vogliosi di dimostrare le vostre ragioni ad ogni costo. Un atteggiamento che vi porta avanti sul lavoro, ma crea frizioni in famiglia e in amore.

VERGINE

Cari Vergine, gli astri vi sorridono. Sul lavoro tutto procede nella direzione giusta, seguite il vostro istinto e riuscirete a togliervi molte soddisfazioni. Anche in amore avrete molte occasioni per brillare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 OTTOBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: ottime notizie per voi. Bene lavoro e amore. Siete sulla strada giusta.