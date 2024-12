Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 16 dicembre 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 16 dicembre 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, nelle prossime ore prenderà il via una settimana dinamica, movimentata. Marte in aspetto favorevole, già nelle prossime ore di questo lunedì, vi darà energia per affrontare sfide lavorative. Non dimenticate di ascoltare le esigenze del partner per evitare incomprensioni. Mordetevi la lingua prima di fare danni. Fidatevi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 16 dicembre 2024), bene l’amore: Venere nel vostro segno accentuerà il romanticismo. Approfittate di questa fase per rafforzare i legami affettivi piccoli o grandi che siano. Per quanto riguarda il lavoro, prestate grande attenzione ai dettagli per non incorrere in errori. Calma e sangue freddo.

GEMELLI

Cari Gemelli, Mercurio retrogrado nel corso delle prossime ore potrebbe portare qualche imprevisto di troppo, ma nulla che non si possa risolvere con la giusta organizzazione. Per quanto riguarda l’amore e gli affetti, serviranno tanta pazienza e comprensione. Fate tutto un passo alla volta.

CANCRO

Cari Cancro, molti di voi vivranno una settimana di riflessione. Tanti pensieri. La Luna in transito vi inviterà a prendervi cura del vostro benessere emotivo e a dedicarvi a momenti di relax con chi amate. Ricaricatevi per ripartire meglio di prima.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 16 dicembre 2024), il Sole in Sagittario nel corso delle prossime ore e giorni porterà energia positiva e nuove opportunità. Buon momento per iniziare progetti creativi e coltivare passioni. Coraggio. Datevi da fare con fiducia e serenità.

VERGINE

Cari Vergine, Saturno nel corso delle prossime ore vi guiderà verso scelte ponderate. Cercate di concentrarvi su obiettivi pratici, senza lasciarvi distrarre da piccole preoccupazioni.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 DICEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: settimana dinamica, movimentata. Marte in aspetto favorevole, già nelle prossime ore di questo lunedì, vi darà energia per affrontare sfide lavorative.