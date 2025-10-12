Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 13 ottobre 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 13 ottobre 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la Luna vi sostiene e vi regala un’energia intensa, quasi esplosiva. Attenzione però a non bruciare troppo in fretta: l’impulsività resta il vostro punto debole. In amore, se qualcosa non vi convince, parlatene subito, senza chiudervi. Chi è solo potrebbe ricevere un messaggio o un invito che riaccende la curiosità. Nel lavoro è tempo di azione: chi deve prendere una decisione non aspetti oltre. Il cielo di ottobre apre prospettive di crescita, ma solo se siete pronti a cambiare qualcosa nel vostro modo di affrontare le sfide.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 13 ottobre 2025), c’è una certa lentezza nei rapporti, come se doveste fare tutto voi. La Luna vi chiede calma e misura, soprattutto in famiglia o con il partner. Se qualcosa non va, affrontatelo con dolcezza, non con testardaggine. Sul lavoro, si intravedono buone opportunità, ma serve pazienza: un progetto importante cresce piano piano, come solo voi sapete fare.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete pieni di idee, di parole, di contatti: un messaggio, una telefonata o un incontro casuale possono aprire strade nuove. In amore, torna il dialogo: dopo un periodo di distacco, potreste finalmente dire ciò che provate. Nel lavoro, non mancano le proposte, ma serve organizzazione. Evitate di disperdere energie in troppi progetti contemporaneamente.

CANCRO

Cari Cancro, ogni tanto avete bisogno di ritirarvi nei vostri pensieri per ritrovare equilibrio. In amore, cercate di capire se state chiedendo troppo o troppo poco: la verità sta nel mezzo. Sul lavoro, qualcuno potrebbe sottovalutarvi, ma presto arriverà il vostro riscatto. Non dimenticate che le cose migliori nascono dal silenzio e dalla pazienza.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 13 ottobre 2025), siete carismatici, decisi, pronti a farvi valere. In amore, tornano passione e protagonismo: chi vi ha sottovalutato dovrà ricredersi. È una giornata ideale per chiarire, riconquistare o semplicemente far capire quanto valete. Sul lavoro, non mancano piccole tensioni, ma avete la forza per superarle. Chi sta cercando un cambiamento professionale, potrebbe ricevere una notizia interessante entro pochi giorni.

VERGINE

Cari Vergine, siete presi da mille pensieri, forse anche da preoccupazioni economiche o familiari, ma non tutto è così difficile come sembra. In amore, chi è in coppia dovrebbe evitare critiche eccessive: serve più leggerezza. Sul lavoro, qualcosa si muove lentamente ma con buoni risultati: il vostro impegno non passa inosservato. In serata, rilassatevi: anche la mente più analitica ha bisogno di sognare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 OTTOBRE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: siete carismatici, decisi, pronti a farvi valere. In amore, tornano passione e protagonismo.