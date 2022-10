Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 6 ottobre 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 6 ottobre 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, situazione sottotono in amore, dovete gestire le relazioni con più attenzione. Per quanto riguarda il lavoro, se lavorate nel commercio o avete contatti con altre persone, ci saranno dei problemi da risolvere.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 6 ottobre 2022), nel corso delle prossime ore la Luna sarà dissonante. Le coppie forti potrebbero pensare a un figlio. Dovete cercare di offrire il meglio nell’ambiente di lavoro.

GEMELLI

Cari Gemelli, vi attende una serata sottotono. Chi ha una disputa in amore dovrà prendere le distanze da complicazioni ed eventuali litigi. Cercate di mantenere la calma.

CANCRO

Cari Cancro, se ci sono stati chiarimenti in amore è meglio andare avanti. Basta tornare sull’argomento. Se invece c’è ancora qualcosa da chiarire, fatelo. Lavoro? Questo Giove contrario può portare difficoltà nei rapporti lavorativi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 6 ottobre 2022), vi attende una buona giornata per l’amore. Per quanto riguarda il lavoro, prevista ottima creatività, chi lavora con il pubblico riceverà consensi.

VERGINE

Cari Vergine, per la giornata di domani – 6 ottobre 2022 – possibili piccoli fastidi o disturbi nelle intese sentimentali. Per quanto riguarda il lavoro, se ci sono problemi da risolvere in ufficio, questa non sarà sicuramente la giornata migliore.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 6 OTTOBRE 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: vi attende una buona giornata per l’amore. Ottime notizie sul lavoro.