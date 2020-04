Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 30 aprile 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, giovedì 30 aprile 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 30 aprile 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Giornata molto positiva per i nati sotto il segno dell’Ariete. Venere continua il suo bel transito, rendendo l’amore più semplice e favorevole. E’ il momento giusto per esporre le proprie idee e i propri progetti, per lanciarsi. Nel lavoro tante nuove opportunità in vista.

TORO

Cari Toro, domani in amore ci sarà un po’ di agitazione. Attenzione con Leone e Acquario, potrebbero nascere dei problemi. Stelle molto positive per il lavoro: si può recuperare, riprendere in mano una situazione e ripartire.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, cercate di trovare un attimo per rilassarvi un po’. L’amore è molto positivo, si possono fare progetti. Attenzione però al lavoro: non lasciate che condizioni le altre aree della vostra vita.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani per voi andrà molto bene l’amore. Sarà il momento giusto sia per i nuovi amori (coronavirus permettendo), sia per recuperare un rapporto. Nel lavoro cercate di mantenere la calma e prima di prendere decisioni aspettate qualche giorno.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Leone, questo è un cielo che favorisce molto l’amore. Una storia può essere recuperata e se non volessi farlo è possibile farne nascere una nuova. Meglio il lavoro nel commercio.

VERGINE

Cari Vergine, per voi aprile è stato un mese particolare, potrebbero essersi create addirittura situazioni ambigue. In amore bisogna fare attenzione. Nel lavoro va presa qualche decisione a breve termine.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 30 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello dell’Ariete: molto bene l’amore e sul lavoro è arrivato il momento di esporre qualche progetto.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 30 aprile 2020 Oroscopo Branko oggi, mercoledì 29 aprile 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 29 aprile 2020