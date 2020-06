Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 25 giugno 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, giovedì 25 giugno 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 25 giugno 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, per voi si prospetta una giornata ricca di opportunità per le relazioni e le amicizie. Cercate di prendere il controllo della vostra vita, di fare quello che dovete e volete. Bene il lavoro, novità positive in arrivo.

TORO

Cari Toro, domani cercate di superare definitivamente le esperienze dolorose. Fate qualcosa di nuovo, andate alla ricerca di nuove persone. Cercate di non avere paura della novità! Cercate di risolvere i problemi rimasti in sospeso.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, quella di domani sarà una giornata tranquilla in amore, se avete qualcosa da dire questo è il momento giusto. Se volete cambiare qualcosa, un incontro potrebbe esserti utile. Cercate di non essere troppo polemici sul lavoro.

CANCRO

Cari Cancro, giornata positiva per l’amore. Cercate di rimandare discussioni e polemiche. Sul lavoro potreste anche pensare di cambiare qualcosa di importante.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani sarà il momento giusto per dedicarsi alle questioni di cuore. In famiglia c’è qualche attrito, ma la situazione migliorerà con un po’ di impegno e di tempo. Sul lavoro presto un progetto potrebbe rivelarsi importante. Molto importante.

VERGINE

Cari Vergine, domani (25 giugno) in amore meglio evitare polemiche e discussioni. Se nel lavoro un’opportunità vi era scappata, ora avrete una seconda chance. Meglio non buttarsi sulle novità senza usare la testa.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 GIUGNO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello del Leone: momento giusto per tuffarsi nell’amore. In famiglia potrebbero esserci degli attriti, ma passeranno presto.

