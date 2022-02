Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 24 febbraio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 24 febbraio 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, la Luna è davvero favorevole, avete le idee chiare in amore. Anche il lavoro ne gioverà, poiché raddoppierà anche la vostra creatività nel risolvere i problemi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 24 febbraio 2022), se di recente ci sono state delle crisi di coppia, in questi giorni avrete il tempo e le stelle favorevoli per poter recuperare. Per quanto riguarda il lavoro, strada piena di occasioni, ma non andate di fretta. Calma.

GEMELLI

Cari Gemelli, anche domani – 24 febbraio 2022 – avrete la Luna in netta opposizione, la giornata potrebbe stancarvi molto dal punto di vista sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, situazione decisamente migliore, c’è una svolta in vista.

CANCRO

Cari Cancro, quella in arrivo sarà una buona giornata, con sensazioni ed emozioni nuove: sfruttatela a dovere. C’è una buona sensazione nell’aria, potrete azzardare una richiesta sul lavoro.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 24 febbraio 2022), nelle prossime ore avrete la Luna favorevole e potrete recuperare un po’ quello che vi siete lasciati alle spalle. Per quanto riguarda il lavoro, sarà una giornata meno turbolenta delle precedenti.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna non è proprio favorevole in questo periodo, fate attenzione alle tensioni di coppia. Chi è rimasto chiuso o fermo sul lavoro, vedrà lentamente le cose ripartire.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 FEBBRAIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: la Luna è davvero favorevole, avete le idee chiare in amore.