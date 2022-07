Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 21 luglio 2022 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 21 luglio 2022, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in amore potrebbe tornare qualche piccola tensione soprattutto per le coppie che sono in crisi. Lavoro? Non rifiutate un accordo a lunga scadenza. Di questi tempi è raro. Attesi miglioramenti ad agosto.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 21 luglio 2022), potrebbe esserci qualche piccola discussione… Attenzione se siete innamorati di una persona che tende a fuggire. Lavoro? Approfittate di questi giorni per rilassarvi, perché dall’autunno ci sarà da pedalare…

GEMELLI

Cari Gemelli, i problemi non mancano soprattutto a livello lavorativo. Potrebbero esserci discussioni o addirittura litigi con colleghi e superiori. Con questo caldo non è facile, ma fate un ultimo sforzo: mordetevi la lingua se necessario.

CANCRO

Cari Cancro, con queste stelle favorevoli potete vivere accordi ed emozioni importanti. Ma ricordate che difficilmente le minestre riscaldate funzionano.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 21 luglio 2022), qualche buona occasione da sfruttare per vivere un grande amore c’è, basta cercarla. Chi ha un partner può pensare a qualcosa di speciale e solido come un matrimonio o la convivenza. Per quanto riguarda il lavoro, evitate le discussioni.

VERGINE

Cari Vergine, state vivendo delle giornate all’insegna di apatia, nervosismo e stanchezza. Da settembre avrete stelle importanti e tutte le cose ancora in ballo si risolveranno da sole. Non sottovalutate qualche malanno.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox del Cancro: potete vivere accordi ed emozioni importanti.