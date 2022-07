Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 21 luglio 2022 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 21 luglio 2022, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, state vivendo una settimana davvero speciale, anche se un po’ stancante. L’amore è tornato ad essere assoluto protagonista soprattutto per chi è single da tempo. Lavoro? Qualche ansia arriva da un nuovo progetto o da problemi…

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 21 luglio 2022), nelle prossime ore sarete carichi di energia e voglia di fare. Approfittatene per dedicarvi esclusivamente all’amore, siano storie importanti o meno.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, potrebbero arrivare nuove e buone occasioni da sfruttare fino in fondo. Cercate di dedicare più tempo allo svago e meno al lavoro. In questo periodo potreste incontrare una persona che vi potrebbe cambiare la vita, magari la famosa anima gemella.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, avete bisogno di vivere qualche novità che tarda ad arrivare… Non preoccupatevi però che questo autunno le cose cambieranno e, a partire da settembre, alcuni progetti che adesso sembrano impossibili si realizzeranno.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 21 luglio 2022), fate particolare attenzione alle finanze. Ultimamente avete speso oltre le vostre capacità. Amore? Questo non è il momento giusto per rinunciare ad una storia. Piuttosto se c’è stato qualche litigio, parlatevi e chiarite.

PESCI

Cari Pesci, vi sentite un po’ giù ed avete bisogno di amore e protezione. Sole e Venere sono favorevoli in questi giorni di fine luglio e potreste ufficializzare un rapporto. Ma solo se ne siete davvero sicuri e convinti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 21 LUGLIO 2022, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: nuove e buone occasioni da sfruttare fino in fondo.