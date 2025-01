Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 2 gennaio 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 2 gennaio 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, quest’anno si parte molto bene. La prima parte del nuovo anno sarà molto prolifica per voi. A marzo, aprile e maggio ci sarà modo di fare conoscenze speciali, innamorarsi, avere un figlio. Riuscite ad accettare e affrontare le sfide.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 2 gennaio 2025), state vivendo un grande cambiamento già dal 2024. Avete fatto piazza pulita delle situazioni che non amavate. È un anno molto importante, soprattutto nella seconda parte.

GEMELLI

Cari Gemelli, i mesi di novembre e dicembre hanno bloccato le vostre iniziative. Siete in preparazione per un grande evento. È molto probabile che ci sarà un impeto importante durante l’estate, nel mese di giugno in particolare. Ironia, autoironia e divertimento non mancheranno.

CANCRO

Cari Cancro, vi siete ripresi il ruolo che vi spetta, anche dal punto di vista emotivo. Le persone intorno a voi si accorgono della vostra presenza. Per quanto riguarda il lavoro, Giove nel vostro segno rappresenterà una svolta, soprattutto nella seconda parte dell’anno.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 2 gennaio 2025), quello appena iniziato sarà un anno di una importanza incredibile, di grande costruzione. Dovrete considerare quello che capita nelle prossime settimane e nei prossimi mesi perché arriveranno delle occasioni da cogliere al volo.

VERGINE

Cari Vergine, c’è Giove dissonante e piccole tensioni a cui non si può dare risposta. Si parte con dubbi e incertezze sul lavoro e in ambito sentimentale.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 2 GENNAIO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: quest’anno si parte molto bene. La prima parte del nuovo anno sarà molto prolifica per voi.