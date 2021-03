Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 18 marzo 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 18 marzo 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, c’è davvero tanta tensione in questo momento nella vostra vita e non è facile mantenere la calma. Le discussioni sono all’ordine del giorno, soprattutto dentro casa. Sul lavoro aspettate delle risposte, potrebbero arrivare presto e tutto potrebbe risolversi meglio del previsto. Abbiate fiducia.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, nella vostra vita ha sempre un posto importante l’amore. Non riuscite a starne senza. Così quando manca va a finire che state male anche su tutti gli altri fronti, a cominciare dal lavoro. Potrebbero arrivare nuove proposte: valutatele con calma, facendo attenzione a questioni burocratiche.

GEMELLI

Cari Gemelli, preparatevi a vivere un fine settimana ricco di belle aspettative. In generale ci sono stelle molto favorevoli, che sorridono soprattutto ai più giovani. Potete quindi portare avanti con entusiasmo i vostri progetti. Sul lavoro preparatevi ad affrontare le novità, avete tanta fortuna per cui datevi da fare.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox questa è una giornata davvero favorevole in amore. Approfittatene se avete litigato con il partner e dovete ricucire uno strappo. Inutile tenersi tutto dentro: meglio affrontare di petto ciò che non va e cercare una soluzione. Sul lavoro non siete soddisfatti di ciò che fate, serve pazienza in attesa di occasioni migliori.

LEONE

Cari Leone, la giornata sarà piuttosto tesa e voi non volete certo essere pregati per attaccare briga. Il consiglio è di mantenere la calma ed evitare inutili discussioni. Nella coppia siete troppo assenti e questo a lungo andare si ripercuote sui rapporti con il partner. Sul lavoro in questo momento conviene osservare più che pretendere.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (18 marzo 2021), in questo periodo vi ronzano tante cose per la testa, per cui risultate piuttosto distratti. Datevi delle priorità e cercate di non riversare il vostro stress sul partner. Bene il lavoro: possono nascere ottime collaborazioni e rapporti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 18 MARZO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: giornata molto favorevole in amore.

