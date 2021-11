Oroscopo Paolo Fox domani | Giovedì 11 novembre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, giovedì 11 novembre 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, è arrivato il momento di far chiarezza su eventuali situazioni ambigue nella sfera sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro, in arrivo buone notizie e novità: il cielo sarà favorevole dal mese di dicembre.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 11 novembre 2021), se dovete dire qualcosa al partner non rimandate ancora. Fatelo ora. Per quanto riguarda il lavoro, potreste essere ostacolati da alcuni rivali ma alla fine sarete voi a spuntarla.

GEMELLI

Cari Gemelli, incontri interessanti nelle prossime ore. Per quanto riguarda il lavoro, se lavorate in proprio, nelle prossime settimane ci saranno delle belle occasioni da cogliere al volo.

CANCRO

Cari Cancro, eventuali dispute in amore nelle prossime ore potranno essere facilmente risolte. Per quanto riguarda il lavoro, dovete puntare su una maggiore progettualità. Organizzatevi meglio.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (giovedì 11 novembre 2021), la Luna in opposizione consiglia prudenza nella sfera privata, sentimentale. Lavorativamente parlando invece valutate attentamente ogni proposta che arriverà nelle prossime ore. Potrebbe uscirne qualcosa di interessante…

VERGINE

Cari Vergine, è il momento migliore per chiarire vecchie dispute con il partner. Per quanto riguada il lavoro, anche se non va tutto come vorreste non demordete. Coraggio e rimboccatevi le maniche.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 NOVEMBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: incontri interessanti nelle prossime ore. Antenne dritte!