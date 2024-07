Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 7 luglio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 7 luglio 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, questa giornata comincia con il piede giusto, Venere e Marte sono favorevoli e potrai fare grandi cose dal lato sentimentale. È giusto che tu pensi a nuovi progetti, ma dai spazio anche ai sentimenti. Sul lavoro potrebbe nascere una situazione importante e tra oggi e domani arriverà sicuramente una buona notizia.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 7 luglio 2024), ormai la relazione con il tuo partner è diventata un tira e molla a causa dei pianeti che sono ancora ostili. Devi ritrovare un po’ di serenità, soprattutto a livello economico. Sul lavoro, se ti impegnerai, arriveranno dei risultati migliori, ma comunque una ripresa c’è stata già dal mese di maggio.

GEMELLI

Cari Gemelli, la tua situazione generale è favorevole, ma fai attenzione a una persona nata sotto il segno del Sagittario. Trascorrerai una giornata allegra, in compagnia di persone gradevoli. Sul lavoro se c’è un accordo che è rimasto in sospeso, oggi potrai concluderlo. Preparati perché molto probabilmente dovrai fare degli straordinari.

CANCRO

Cari Cancro, rispetto all’inizio dell’anno va sicuramente meglio. Se sei single non avere paura ad aprirti a nuove conoscenze, hai tanta voglia di riscatto in questo momento. Sul lavoro ti senti un po’ agitato perché desideri che i tuoi meriti vengano riconosciuti, infatti potrebbe nascere qualche discussione.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 7 luglio 2024), se hai dei problemi con il tuo partner non puoi di certo risolverli dall’oggi al domani, ma non disperare, Venere è nel tuo segno e porterà più comprensione. Nel pomeriggio potresti essere nervoso o stanco. Sul lavoro dovrai riflettere su una scelta da fare, questa non è proprio una giornata fruttuosa.

VERGINE

Cari Vergine, avrai dei chiarimenti con il tuo partner, ultimamente fai polemica con tutti. Sul lavoro finalmente puoi avere le risposte che cercavi, ci saranno inoltre maggiori possibilità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 LUGLIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Gemelli: le cose nel complesso vanno bene, ma rimanete con i piedi per terra. Sul lavoro cercate di non strafare.