Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 7 luglio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari Bilancia, la mattinata sarà migliore del pomeriggio, non portate nel weekend le tensioni del passato. Capisco che sia più facile a dirsi che a farsi, perché i transiti delle ultime settimane hanno portato conflitti con l’ambiente e in certi casi persino attacchi che bisogna respingere. L’oroscopo sarà buono da martedì.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 7 luglio 2024), per i nativi del Toro conta il dovere ma ancora di più il piacere. Se nel corso dell’ultima settimana ci sono stati troppi pensieri per il lavoro o per i soldi, è giusto adesso cambiare marcia, dedicarsi a qualcosa di divertente. Giove nel segno non porta svantaggi, anzi, può consentire di cominciare un progetto sulla base di esperienze maturate nel passato, si riprende il timone in mano.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sai che sul lavoro ci sono ritardi, non tutto sta andando come vorresti, ma questa giornata invita a pensare a qualcosa di bello. Non c’è stato un attimo di tregua di recente, quindi chi si lamenta è perché sta pesando a troppe cose o deve cercare di capire come risolvere un piccolo fastidio. Sarebbe il caso di ritrovare un po’ di serenità interiore, ritemprare il proprio fisico, ecco perché consiglio di vivere un fine settimana divertente, recuperare spazi di creatività e libertà.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la Luna tra poche ore sarà nel tuo segno zodiacale, consiglio di organizzarsi al meglio perché queste 48 ore possono portare un piccolo vantaggio e regalare un po’ di serenità. I nati del segno hanno bisogno di sentirsi amati, non è facile per una persona nata sotto questo segno zodiacale trovare un equilibrio dopo momenti difficili.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 7 luglio 2024), ti interessa vincere una sfida, primeggiare e prenderti una bella soddisfazione con alcune persone che nel passato non ti hanno dato visibilità, o hanno persino cercato di bloccarti, se ti sei sentito sottovalutato nelle tue capacità è arrivato il momento di fare vedere a tutti quanto vali. Mercurio è entrato da poco nel tuo segno e porta buone idee, ma c’è sempre da contrastare la tensione che Giove porta nella tua vita. Sei critico nei confronti di tutto, e se devi organizzare un lavoro il nervosismo non manca.

PESCI

Cari Pesci, è arrivato il momento in cui ritieni sia indispensabile lanciare nuovi progetti e determinare il futuro in modo più analitico. Marte e Giove sono in ottimo aspetto, portano novità, e un’altra giornata interessante sarà quella del 21, quindi è probabile che entro la fine del mese non solo tu riceva conferme, ma anche, se hai cambiato ruolo o gruppo, contatti con persone di riferimento per il futuro o che ci sia una sensazione di maggiore tranquillità.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 7 LUGLIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: preparatevi a giornate impegnative ma piene di soddisfazioni.