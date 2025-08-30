Icona app
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 31 agosto 2025

di Giovanni Macchi
Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 31 agosto 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 31 agosto 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, il fine settimana che state vivendo è particolarmente dinamico ma un po’ instabile. Nel corso delle prossime ore di questo 31 agosto 2025 potreste sentirvi tirati in più direzioni, soprattutto tra vita privata e impegni familiari. Cercate di trovare tempo per voi stessi.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 31 agosto 2025), il fine settimana in corso è all’insegna del recupero emotivo. Se avete avuto tensioni nei giorni scorsi, ora potrete riconciliarvi. Fate la pace. Momento ideale per attività rilassanti.

GEMELLI 

Cari Gemelli, energia in salita per molti di voi. La giornata di sabato è stata più produttiva, mentre nel corso di quella di domani, domenica 31 agosto, potreste sentire il bisogno di staccare e riflettere. Attenzione a non dire troppo se siete coinvolti in discussioni delicate.

CANCRO

Cari Cancro, il cuore torna protagonista in queste ore di fine agosto. Se siete in coppia, pianificate qualcosa di speciale. I single potrebbero fare un incontro interessante. Per quanto riguarda il lavoro, riflettete prima di prendere decisioni impulsive.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 31 agosto 2025), il fine settimana che state vivendo a pieno vi mette al centro dell’attenzione. Avete voglia di fare, brillare, condividere. Ma attenzione a non sovraccaricarvi di responsabilità. Una notizia inattesa a breve potrebbe cambiare i vostri piani.

VERGINE

Cari Vergine, ottimo momento per riordinare idee e progetti. Il fine settimana che state vivendo si presta alla pianificazione, ma non dimenticate di concedervi anche leggerezza. Possibile un chiarimento importante in famiglia.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 31 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: ottimo momento per riordinare idee e progetti. Datevi da fare.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
Ricerca