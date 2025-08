Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 3 agosto 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 3 agosto 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, state vivendo un periodo di cambiamenti: nuovi ruoli, collaborazioni, ambienti diversi. In amore potreste affrontare dubbi. Agosto risveglia curiosità ma anche insoddisfazioni da gestire al meglio.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 3 agosto 2025), cambiare ambiente (anche solo arredamento o meta di vacanza) può farvi bene. Meglio affrontare questioni importanti nel corso della mattina. La sera potreste sentirvi stachi. Pianificate questo weekend con cura. Il cielo promette novità e potrebbe essere arrivata una bella notizia.

GEMELLI

Cari Gemelli, è un buon momento per comunicare e muoversi. Siate aperti alle opportunità, soprattutto all’inizio della settimana che sta per arrivare. Sebbene voi siate attratti dalla stabilità, cambiare ambiente può farvi del bene.

CANCRO

Cari Cancro, questo inizio di agosto porterà emozioni intense: grandi decisioni in amore sono all’orizzonte, può scattare un cambiamento importante. Lasciate alle spalle i mesi passati e abbracciate il nuovo. Periodo di cambiamenti: nuovi ruoli, collaborazioni, ambienti diversi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 3 agosto 2025), avete il controllo della situazione e l’energia giusta per agire con determinazione. Consensi in arrivo. Accettate gli inviti e date il meglio di voi.

VERGINE

Cari Vergine, questo è un periodo intenso: troppe responsabilità accumulate e poca tregua. Aiuta l’autoironia, soprattutto in amore. Venere ora è favorevole e promette incontri interessanti.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 3 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Leone: consensi in arrivo: se lavori con media, vendite o visibilità potrai ottenere ottimi risultati.