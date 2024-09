Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 29 settembre 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 29 settembre 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, in amore meglio fare chiarezza e dire quello che pensi. Sul lavoro, i miglioramenti ci sono, ma occhio alle spese per la casa: sono, forse, un po’ troppe! Avrete ottime opportunità di successo in ogni campo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 29 settembre 2024), non tutto va come vorresti perché stai affrontando ogni situazione da solo. Sul lavoro, ci sono un po’ di tensioni, ma dalla settimana prossima tutto cambierà! Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

GEMELLI

Cari Gemelli, Venere è opposta, ma le situazioni, per chi vuole dei rapporti occasionali, non mancheranno. Sul lavoro, cerca di fare più attenzione e di capire chi hai di fronte!

CANCRO

Cari Cancro, in amore c’è un po’ di incertezza, questo ti rende agitato. Sul lavoro, la stabilità c’è, ma sei anche un po’ stanco e devi riposare! Vedrete che piano piano tutto si aggiusta. Rimboccatevi le maniche.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 29 settembre 2024), la Luna è in opposizione, quindi in amore devi cercare di andare avanti: ti toccherà superare degli ostacoli. Sul lavoro, devi fare i conti con qualche problemino, ancora da risolvere! Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

VERGINE

Cari Vergine, in amore c’è un po’ di noia, non sai bene cosa fare. Sul lavoro, piccoli fastidi all’orizzonte, forse qualcosa non va come vorresti! Non prendetevela se qualcosa non va come vorreste, ci saranno ottime opportunità di successo in ogni campo. Rimboccatevi le maniche e vedrete che piano piano tutto si aggiusta. Ottime opportunità di successo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 SETTEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: ci sono situazioni ancora da chiarire e risolvere, ma piano piano ne state venendo a galla.