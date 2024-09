Oroscopo Paolo Fox della settimana 23-29 settembre 2024

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 23 al 29 settembre 2024) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 23 al 29 settembre 2024 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, dal punto di vista lavorativo in questo periodo siete sotto l’ala protettiva di Giove; chi desidera trasferirsi, rivedere un progetto o portare avanti un programma avrà in questi giorni qualche buona intuizione. Peccato che Marte e Venere in aspetto contrario portino qualche dubbio sotto il profilo delle relazioni sociali. Via libera ai nuovi incontri, purché siano part-time.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, questo è un mese impegnativo che porterà ad alcune importanti soddisfazioni. I rapporti ossidati dal tempo tra soci o con il capo potrebbero subire profondi cambiamenti. Non è un cielo difficile per i sentimenti e non si prevedono discussioni estreme, almeno per le coppie più forti.

GEMELLI

Cari Gemelli, continua il passaggio di Giove nel segno, tutto questo preannuncia un oroscopo buono, per di più i dubbi di agosto si possono attenuare. Se ci sono esitazioni sulla prosecuzione di un lavoro non è escluso che dopo un agosto silenzioso arrivi una risposta. Il mese si concluderà in maniera valida, ci sarà l’opportunità di verificare un sentimento.

CANCRO

Cari Cancro, chi è stanco di un’attività potrà cercare qualcosa di diverso. Le nuove collaborazioni nasceranno sotto auspici interessanti, Giove dice che anche chi cerca di recuperare un lavoro interrotto l’anno scorso potrà tornare in scena con l’idea giusta. Andranno limitati fattori esterni che hanno creato disagi nel passato.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (23-29 settembre 2024), quello che state vivendo è un mese del ritorno al lavoro, delle occasioni per chi è alla ricerca di buone novità . Giove sarà ancora in ottimo aspetto; bisogna sfruttare questo andamento ideale per fare richieste visto che la prima parte dell’anno è stata dominata più che altro da sperimentazioni o problemi. Nelle coppie di lunga data tornerà evidente la necessità di fare due conti.

VERGINE

Cari Vergine, chi ha cambiato gruppo o mansioni dopo la crisi recente, adesso non si pente delle proprie scelte ma mantiene un atteggiamento guardingo. Mercurio sarà attivo nel vostro segno fino al 26 settembre. Ci sono nuove persone di riferimento da qualche tempo e bisogna fare i conti ancora con qualche dubbio, adattarsi ad un nuovo stile di vita.

BILANCIA

Cari Bilancia, i giovani avranno buone occasioni, Venere nel segno porterà una maggiore sicurezza nelle proprie capacità . Investimenti fatti l’anno scorso cominciano a essere remunerativi e chi vuole vendere o acquistare potrà contare su Giove favorevole. La creatività è favorita.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, Marte e Mercurio hanno il potere di allontanare preoccupazioni. Chi si è liberato di un peso e vuole portare avanti un’iniziativa avrà un’occasione in più. Settembre aiuta a risolvere vertenze, questioni legali o problemi finanziari. Venere entrando nel segno a fine mese soddisfa le richieste di affetto.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, ora si può avere una visione più chiara del futuro; non pochi hanno dovuto discutere per rinnovare un accordo. Gli impegni dell’autunno saranno molto faticosi. Però sapete quello che vi attende, di questo si sta parlando già da prima dell’estate.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, l’opposizione di Marte può rendere tese alcune situazioni… La fretta non deve diventare cattiva consigliera. Vi piace dare il massimo dell’impegno, ma vi siete stancati parecchio soprattutto se nel corso del mese di agosto avete lavorato molto. Marte opposto porta giornate faticose Piccole circostanze possono innervosire, no alle distrazioni.

ACQUARIO

Cari Acquario, questo settembre è un mese di impegno. Ci sarà da superare una prova, un esame, contatti con persone di legge, commercialisti, notai o persone con cui stabilire questioni riguardanti proprietà , la casa o altro. Spese per la casa, una piccola ristrutturazione se è di proprietà , altrimenti un affitto. Con Giove a favore le soluzioni sono possibili, dietro l’angolo.

PESCI

Cari Pesci, la dissonanza tra Giove e Saturno si farà sentire, i dipendenti resteranno affaticati da ritmi di lavoro pressanti, c’è chi ha dovuto rinunciare ad uno smart working o a qualche agevolazione. I nati del segno, spossati da mesi di incomprensioni, nel corso delle prossime ore potranno passare all’azione; solo coloro che avevano paventato la possibilità di una separazione ora passeranno ai fatti.

