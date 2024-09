Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 29 settembre 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

BILANCIA

Cari Bilancia, l’amore non procede a gonfie vele, forse ti piace una persona troppo distante da te. E hai dei dubbi. Sul lavoro, occhio alle discussioni con i colleghi! Vedrete che presto tutto si aggiusta e otterrete grandi cose in ogni campo.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 29 settembre 2024), in amore ti manca un po’ la concentrazione, ma domani tutto andrà meglio. Sul lavoro, la situazione migliora: ora c’è meno caos nella tua vita!

SAGITTARIO

Cari Sagittario, bene l’amore, ti toccherà lasciarti andare a belle emozioni. Sul lavoro, le novità non mancano: dovrai superare delle prove nell’anno che sta per arrivare!

CAPRICORNO

Cari Capricorno, bene i nuovi incontri, giornata interessante per l’amore. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani. Sul lavoro, entro la fine di dicembre arriveranno belle sorprese! Presto vi toglierete belle soddisfazioni.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 29 settembre 2024), hai voglia di lasciarti andare a belle emozioni. Sul lavoro, chiusa una porta si aprirà un portone! Presto molte cose si aggiusteranno, non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani.

PESCI

Cari Pesci, bene l’amore, stai lavorando molto sul tuo carattere. Vedrete che tutto si aggiusta e non rimarrete delusi. Sul lavoro, ci sono un po’ di tensioni perché hai tante responsabilità! Ottime opportunità di successo. Vedrete che presto tutto si aggiusta.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 SETTEMBRE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: ottime opportunità di successo, vedrete che presto tutto si aggiusta.