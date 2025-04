Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

Cosa dicono le stelle nell'oroscopo di Branko di oggi, lunedì 21 aprile 2025? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell'oroscopo di Branko di oggi, lunedì 21 aprile 2025:

Ariete

Cari Ariete, Mercurio porta una ventata di giovinezza e allegria, favorendo il lavoro e la vita sociale. Tuttavia, potrebbero sorgere incomprensioni in amore; si consiglia di essere più concilianti con il partner.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la Luna piena nel settore del lavoro stimola il desiderio di avanzamento professionale. È un momento favorevole per cercare riconoscimenti e nuove responsabilità.

Gemelli

Cari Gemelli, il cielo primaverile risveglia la vostra energia. Siete amati, anche se non tutti riescono a vederlo. Approfittate di questo periodo favorevole per brillare.

Cancro

Cari Cancro, il fine settimana richiede riflessione, soprattutto nel contesto lavorativo. L’ottimismo vi spinge a dedicarvi a nuove idee e progetti. In amore, potrebbero esserci incomprensioni; siate cauti ed empatici.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 21 aprile 2025), fondamentale aumentare la produttività sul lavoro, in linea con le vostre ambizioni. In amore, spazio alla progettualità di coppia, ma attenzione a non sorvolare sugli errori del passato.

Vergine

Cari Vergine, la Luna piena porta chiarezza nelle relazioni. È il momento di capire chi sta con voi e chi vi ostacola. Riflettete sulle vostre priorità, anche a livello professionale. ​

Bilancia

Cari Bilancia, il cielo è dalla vostra parte, ma potreste dubitare di voi stessi e del vostro amore. Dal 16, Mercurio si concentra sulla sfera professionale, dando impulso alla ricerca di un impiego.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la Luna piena nel settore delle relazioni promette nuove emozioni. Mercurio porta slancio alla vostra attività. Comunicazione e socialità sono al top.

Sagittario

Cari Sagittario, la Luna piena vi mostra la strada da percorrere per raggiungere i vostri obiettivi professionali. Ci vuole cautela; il più grande ostacolo è nel vostro cuore.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la primavera procede con slancio. La Luna piena in un segno amico vi porta aria nuova e vi permette di guardare lontano. L’amore è delizioso.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (lunedì 21 aprile 2025), questo cielo avvolgente vi culla come le onde del mare. Dal 16, Mercurio diventa concreto e calcolatore, favorendo la gestione delle finanze e delle responsabilità.

Pesci

