Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 26 novembre 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 26 novembre 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, siete reduci da una giornata sottotono. Negli ultimi giorni sul lavoro avete avuto soddisfazioni per metà e non sapete più come migliorare le cose, soprattutto se lavorate in proprio. Cercate di fare mente locale.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 26 novembre 2023), durante le prossime ore sarete stanchi dopo le fatiche della settimana e della giornata di sabato. Venere è favorevole e presto incontrerà anche i favori di Giove e Saturno.

GEMELLI

Cari Gemelli, nel corso di questo fine settimana avrete un cielo di liberazione. Puntate al futuro perché grandi novità ci saranno dal mese di dicembre. Molti faranno programmi a lunga scadenza.

CANCRO

Cari Cancro, nel corso delle prossime ore di questo weekend di fine novembre sarete un po’ irascibili a causa della Luna in opposizione. Dovete fare scelte di lavoro ma siete sotto pressione.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 26 novembre 2023), è arrivato il momento di mettere da parte la pigrizia. Bisogna agire. Situazione stimolante per i nuovi incontri. Coraggio.

VERGINE

Cari Vergine, la Luna che vi accompagna per tutto il fine settimana: finalmente non avete nessun tipo di preoccupazione a cui far fronte. Godetevi la giornata in santa pace.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 NOVEMBRE 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Toro: stanchi, ma felici. Venere è favorevole e presto incontrerà anche i favori di Giove e Saturno.