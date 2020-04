Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 26 aprile 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, domenica 26 aprile 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 26 aprile 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo Paolo Fox l’oroscopo di domani vede una Venere ancora favorevole, durerà qualche mese in questa posizione, quindi approfittatene e datevi da fare, soprattutto in amore. Questo è un periodo particolare, avete tanta energia e non sapete come sfruttarla, curate di più il vostro fisico. Saturno torna favorevole e vi concede una tregua, potrete finalmente risolvere i problemi che vi portavate dietro da tempo.

TORO

Cari Toro, weekend interessante per il vostro segno. Secondo il guru delle stelle, la giornata di domani vedrà la Luna in buon aspetto, Giove favorevole in più vi aiuta a essere molto più pratici nelle vostre decisioni, soprattutto per la vita casalinga. Ultimamente avete avuto qualche problema a fidarvi soltanto su una buona parola data, preferite credere a ciò che vedete, siate meno diffidenti.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo il guru delle stelle domani avrete qualche problema a fidarvi ciecamente dell’amore, la Luna da sabato è tornata nel vostro segno, ciò significa che sarete più tranquilli dal punto di vista sentimentale. Evitate tensioni inutili, dovete imparare a lasciar correre quello che non conta molto. Nel weekend avrete modo di farlo.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari Cancro, potrebbero esserci dei problemi nel campo professionale che vi daranno il tormento anche di domenica, ma non demordete, anzi, dimostrate di che pasta siete fatti anche nelle difficoltà. Non si può dare sempre il meglio di sé, questo è vero, ma non abbassate la guardia. Il vostro animo ambizioso continuerà a lottare, anche perché avvertite l’esigenza di tenervi in movimento, avete paura di fermarvi perché questo vi costringerebbe a riflettere su ciò che non va nella vostra vita di coppia. E allora continuate a correre.

TUTTI GLI OROSCOPI DI PAOLO FOX

LEONE

Cari Leone, quella di domani sarà una giornata un po’ tormentata per il vostro segno, non volete sentire storie, non accettate consigli da nessuno perché volete fare di testa vostra, ma evitate di essere così testardi, a volte bisogna imparare ad accettare un aiuto, soprattutto per evitare complicazioni. E voi del Leone state diventando bravissimi a crearvene da soli.

VERGINE

Cari Vergine, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi suggerisce di rivalutare la vostra situazione sentimentale, qualcuno dovrà fare un passo indietro, qualche altro invece un passo in avanti, bisogna capire le priorità. State attraversando un periodo complicato, non per questo però vi lascerete sopraffare dai problemi: rimboccatevi le maniche e datevi da fare.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 26 APRILE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox, è quello del Toro: sarà una giornata importante, la Luna e Giove sono dalla vostra parte, approfittatene per fare qualcosa che vi piace.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 26 aprile 2020 Oroscopo Branko oggi, sabato 25 aprile 2020: le previsioni segno per segno Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 25 aprile 2020