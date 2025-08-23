Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 24 agosto 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 24 agosto 2025, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, il fine settimana che state vivendo è pieno di buona energia. Se siete single nel corso delle prossime ore di questo 24 agosto potreste fare un incontro piacevole, soprattutto durante la gioranta di domani. Per quanto rigaurda il lavoro, si consiglia prudenza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 24 agosto 2025), in amore c’è bisogno di maggiore comunicazione. Le tensioni accumulate nelle settimane precedenti potrebbero riemergere nel corso delle prossime ore. Lavoro? Tutto procede ma richiede impegno. Più del solito.

GEMELLI

Cari Gemelli, vi attende un fine settimana interessante per i sentimenti. Le coppie vivranno momenti di grande complicità, mentre chi è solo potrebbe essere sorpreso da un invito inaspettato. Capitolo lavoro: si aprono spiragli, tenete d’occhio una proposta in arrivo.

CANCRO

Cari Cancro, le emozioni tornano protagoniste in queste ore di fine agosto. L’influsso lunare favorisce la riflessione e il dialogo sincero con il partner. Lavoro? Buone notizie: chi cerca un cambiamento può iniziare a muoversi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 24 agosto 2025), il Sole continua a regalare energia e fascino al vostro segno. Avete voglia di vivere qualcosa di forte e autentico. Capitolo lavoro: arrivano conferme. Ottimo weekend (23-24 agosto) per chi deve farsi valere o riprendere in mano una situazione.

VERGINE

Cari Vergine, dopo un sabato sottotono la domenica sarà decisamente migliore. Le relazioni possono decollare solo se si mette da parte la diffidenza. Per quanto riguarda il lavoro, è il momento di chiudere i progetti aperti prima dell’autunno.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 24 AGOSTO 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: il fine settimana si aprirà con una buona energia. Se siete single nel corso delle prossime ore potreste fare un incontro piacevole.