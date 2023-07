Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 23 luglio 2023 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 23 luglio 2023, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, questa domenica parla d’amore e i single del segno potranno vivere tante emozioni. Sul lavoro tenetevi pronti perché la prossima settimana avrete modo di firmare un nuovo contratto. Cercate di non prendervela se qualcosa non va come vorreste.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 23 luglio 2023), chi è in coppia da tempo sentirà il bisogno di qualche nuovo stimolo e, perché no, iniziare anche a pensare a un matrimonio o un figlio. Sul lavoro coglierete tutti i frutti del vostro impegno.

GEMELLI

Cari Gemelli, vi sentite un po’ giù di morale e sarebbe meglio non alimentare troppe polemiche. Sul lavoro non abbiate paura perché anche se non si vedrà subito, riuscirete a portare a termine tutti i vostri obiettivi.

CANCRO

Cari Cancro, se c’è qualcuno che vi piace, non tiratevi indietro ma dichiarategli il vostro amore. Sul lavoro, invece, c’è un po’ di trambusto e bisognerà trovare un nuovo equilibrio. Magari può essere arrivato il momento di guardarsi intorno e cercare l’anima gemella.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 23 luglio 2023), in amore potrebbe esserci qualche novità interessante, soprattutto per i single quindi, occhi aperti! Sul lavoro state attenti, soprattutto ai nuovi accordi perché potrebbero essere cambiati all’ultimo.

VERGINE

Cari Vergine, in questa giornata c’è la luna vi rende più affascinanti che mai quindi create delle occasioni per uscire e stare con il partner. Sul lavoro, potrebbe esserci qualche piccolo problema a livello burocratico. Cercate di fare tutto secondo i piani e non prendetevela se qualcosa non va come vorreste. Presto tutto si aggiusta.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 LUGLIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello della Vergine: questa luna vi rende affascinati, approfittatene per fare conquiste.