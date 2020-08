Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 23 agosto 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, domenica 23 agosto 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 23 agosto 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, cautela in questo weekend nei rapporti interpersonali, soprattutto in famiglia. Contate fino a dieci prima di aprir bocca, altrimenti potreste poi pentirvene. In amore le polemiche non mancano, cercate di mantenere la calma e soprattutto non peggiorare ulteriormente le cose.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (23 agosto 2020), sarete piuttosto scombussolati e sottotono. Questa domenica non è certo adatta se volete risolvere dei problemi che vi portate avanti da tempo. Avvertite parecchia stanchezza, e avreste bisogno di maggior riposo e un po’ di ferie. Attenzione anche a non spendere eccessivamente.

GEMELLI

Cari Gemelli, questo weekend vi vede in grande ripresa dopo un periodo piuttosto complesso. Bene soprattutto l’amore, grazie alla Luna in aspetto positivo. Favoriti i nuovi incontri per chi è single: datevi da fare e uscite di casa se volete trovare l’anima gemella. In generale un weekend che vi vedrà godere del favore delle stelle: approfittatene.

CANCRO

Cari Cancro, domani secondo l’oroscopo di Paolo Fox potrete beneficiare del favore di Venere, che si assiste e accompagna soprattutto in amore. Eppure le tensioni non mancano, soprattutto con il partner. Il vostro difetto è quello di voler sempre mettere alla prova le persone per voi più importanti. Cercate però di non esagerare, altrimenti a qualcuno potrebbe dare fastidio.

LEONE

Cari Leone, vivrete una giornata molto positiva, soprattutto a livello sentimentale. Nel corso di questa domenica, tuttavia, avvertirete un po’ di tensione, e potrebbero esserci alcune difficoltà da risolvere. Cercate di non fare il passo più lungo della gamba, soprattutto per quanto riguarda le spese.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, weekend davvero interessante grazie a Giove e Saturno favorevoli. Sul lavoro ottime prospettive, soprattutto per chi ha un lavoro in proprio: nonostante l’estate, non è questo il momento di fermarsi. In amore per i single in questi ultimi giorni d’estate potreste fare incontri davvero positivi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 23 AGOSTO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello della Vergine: ottime prospettive sia sul lavoro che in amore per i single grazie a Giove e Saturno favorevoli.

