Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 16 maggio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 16 maggio 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, questa domenica di metà maggio vi invita ad essere cauti in amore, in particolare se avete situazioni ambigue… Per quanto riguarda il lavoro, dovete cercare di fare le cose una per volta e con calma.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (16 maggio), la domenica vivitela con calma, potreste risolvere un conflitto nato da poco. Capitolo lavoro: se volete concludere un affare cercate buoni consigli e non buttatevi subito. Calma.

GEMELLI

Cari Gemelli, le stelle sono interessanti anche per i nuovi incontri. Per quanto riguarda il lavoro, il consiglio è quello di recuperare un po’ di serenità. Saturno supporta i nuovi progetti. Cogliete l’occasione.

CANCRO

Cari Cancro, domani la Luna in aspetto buono vi aiuterà a capire cosa fare: con una persona della Vergine potrà nascere intesa. Lavoro? C’è un progetto importante da realizzare.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, se la coppia è in crisi adesso potrebbe essere più facile confrontarsi, la Luna sarà nel vostro segno a partire dal 18 di maggio. Per quanto riguarda il lavoro, non è il caso di accettare impegni che si prospettano complicati.

VERGINE

Cari Vergine, dovete dare spazio alle relazioni più autentiche, in questi giorni non tutto funziona alla grande. Nel lavoro una vostra richiesta non sarà subito accettata. Per molti inizierà una fase di “braccio di ferro”.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 16 MAGGIO 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Cancro: potrebbe nascere qualcosa di bello con una Vergine.

