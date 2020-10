Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 11 ottobre 2020

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e svelato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, domenica 11 ottobre 2020? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele). Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 11 ottobre 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, secondo il guru delle stelle domani per voi sarà una giornata rilassante, non dovete preoccuparvi troppo di tutto, piuttosto focalizzatevi sui vostri obiettivi personali e lasciate che siano gli altri ogni tanto a rattoppare le proprie ferite, non siete la croce rossina di nessuno. Sul fronte professionale avete dei progetti da perfezionare.

TORO Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di domani sarà una giornata che presenterà alcuni problemi in amore, la mattinata non sarà delle migliori, sul fronte professionale dovete mescolare bene le vostre carte e giocarvi l’asso nella manica.

GEMELLI

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox scegliete accuratamente come muovervi, soprattutto chi sta giocando con due persone a livello sentimentale, cercate di capire il da farsi, non potete continuare in questo modo. Discussioni in arrivo sul fronte professionale.

CANCRO

Cari Cancro, in questo periodo le giovani coppie potranno finalmente tirare un sospiro di sollievo, le stelle tornano favorevoli e vi permetteranno di vivere un fine settimana tranquillo, la domenica sarà magica. Sul fronte professionale potreste invece chiudere definitivamente una porta con la speranza che possa aprirsi un portone interessante.

LEONE

Cari Leone, potreste imbattervi in un ritorno di fiamma in questo fine settimana, cogliete la palla al balzo, le stelle sono dalla vostra parte. Sul lavoro avete ancora un po’ di indecisione, potreste essere vicini a concludere un importante affare.

VERGINE

Cari Vergine, Venere favorevole vi aiuterà fino al 28 del mese, quindi cercate di giocare bene le vostre carte in amore, conquistate il partner con una sorpresa. Anche sul fronte professionale successi in arrivo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato di domani, secondo Paolo Fox è quello della Vergine: successi in arrivo sul fronte professionale, avete giocato bene le vostre carte e presto sarete premiati.

