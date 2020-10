Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 11 ottobre 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele). Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 11 ottobre 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, la Luna non è più contraria secondo l’oroscopo di Paolo Fox, per cui la giornata di domani sarà ottima dal punto di vista sentimentale, potreste sorprendere il vostro partner con una proposta interessante per il fine settimana, una gita fuori porta, un mazzo di fiori, una scatola di cioccolatini, potete anche volare basso e non presentarvi con la Luna in tasca.

SCORPIONE

Cari Scorpione, quella di domani secondo il guru delle stelle per voi potrebbe essere una giornata un po’ uggiosa, il vostro partner potrebbe avervi imbarazzato con una richiesta non preventivata, non sapete come uscirvene in modo elegante, avete paura di dire di no. Sul fronte professionale dovete mantenere la calma.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, vi è tornata la voglia di amare, lasciatevi andare nella giornata di domani, corteggiate e lasciatevi corteggiare senza pudore, sarà una giornata di grandi emozioni secondo il guru delle stelle. Non lasciatevi rovinare l’umore dalle questioni professionali.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox la Luna non è più opposta e questo vi permetterà di ritrovare serenità in amore. Negli ultimi mesi avete avuto qualche problema soprattutto sul lavoro, nelle settimane a venire potreste trovare nuove alternative.

ACQUARIO

Cari Acquario, quella di domani per voi potrebbe essere una domenica di conflitti, in particolare con il partner è necessario evitare ulteriori polemiche, avete già troppi problemi di cui discutere, non avete bisogno di altra carne sul fuoco. Nel lavoro bisogna usare sangue freddo.

PESCI

Cari Pesci, badate bene alle parole nella giornata di domani, gli amori nascosti in questo periodo potrebbero avvertire il bisogno di saltare allo scoperto, non avete più voglia di sotterfugi e bugie. Nel lavoro è necessario valutare nuove proposte.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 11 OTTOBRE 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno: ciao ciao Luna non più opposta, è arrivato il momento di godervi l’amore in tranquillità.

