Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 10 ottobre 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 10 ottobre 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, vivrete una domenica certamente positiva grazie a Luna e Venere favorevoli. Sul lavoro potete portare avanti i vostri progetti, ma occhio alle spese, ultimamente sono un po’ eccessive. Forse dovreste mettere un lucchetto al vostro portafogli.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 10 ottobre 2021), per voi si prospetta una giornata di attesa in amore. Forse è il caso di dichiararvi con una persona che vi piace, ma solo se ne siete davvero convinti. Chi ha avviato da poco una relazione, deve capire se le cose stanno andando bene o meno.

GEMELLI

Cari Gemelli, per le coppie che hanno vissuto momenti di forte discussione, è il caso di stare alla larga da continue polemiche. Cercate di parlarvi e chiarire. Contate fino a dieci prima di dire tutto quello che pensate, a volte è necessario mordersi la lingua. A lavoro anche se è domenica occhio a tensioni con i colleghi.

CANCRO

Cari Cancro, giornata positiva in amore, anche se da tempo state mettendo il partner sotto pressione e alla prova. Ne vale davvero la pena? Non rischiate di far sì che perda la fiducia? Sul lavoro in questi giorni avete davvero un’ottima carta da giocare, ma non esagerate nelle discussioni con i colleghi.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 10 ottobre 2021), la Luna è favorevole in amore e si vede: potreste fare piacevoli incontri con un Ariete o Sagittario. Diverse commissioni e nuovi impieghi per chi lavora autonomamente, anche il portafogli ne beneficerà.

VERGINE

Cari Vergine, in amore ci sono parecchie e continue discussioni con il partner, e questo a lungo andare rischia di rovinare la coppia. Ogni momento infatti sembra buono per litigare, anche per minuzie. A lavoro c’è bisogno di una pausa di riflessione, chiaritevi le idee e capite se continuare così o cosa cambiare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 10 OTTOBRE 2021, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: con questo quadro astrale vi toglierete grosse soddisfazioni in amore.

