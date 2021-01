Oroscopo Paolo Fox domani | Domenica 10 gennaio 2021 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, domenica 10 gennaio 2021, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, siete reduci da una settimana energica. Il mese di gennaio è stato fino ad ora e sarà un gran mese di recupero. Nel weekend potrebbero esserci grossi miglioramenti dal punto di vista sentimentale.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (domenica 10 gennaio 2021), vi attende una giornata rilassante (magari con il partner?). Attenzione alle finanze: per quanto riguarda richieste di denaro meglio temporeggiare. Non siete nel mese giusto per fare spese azzardate.

GEMELLI

Cari Gemelli, domani saranno tante le questioni da affrontare. Dal punto di vista sentimentale potrebbero esserci novità importanti. Un figlio? Una nuova relazione?

CANCRO

Cari Cancro, durante la giornata di domani – 10 gennaio – fate attenzione ai fraintendimenti, soprattutto se con il partner ci sono dei problemi irrisolti. Come sempre, oltre al cuore, usate la testa.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (10 gennaio 2021), sul lavoro molti di voi potrebbero sentirsi discriminati. Attenzione ai colpi bassi. Meglio l’amore, ma per avere soddisfazioni bisogna lavorare…

VERGINE

Cari Vergine, durante la giornata di domani (domenica 10 gennaio 2021) molti di voi vorranno fare chiarezza nel loro rapporto sentimentale. Mi raccomando però: date modo a chi vi vuole bene di spiegarsi.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: quella di domani potrebbe essere una gran giornata dal punto di vista sentimentale.

