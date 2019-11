Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 9 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato gli astri e svelato le sue seguitissime previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, sabato 9 novembre 2019? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 9 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Ariete, avete la Luna nel segno e per questo vi sentite forti e sicuri di voi stessi, ma attenzione a non esagerare. Non tutto vi è concesso, per cui attenzione soprattutto nelle parole che usate. Se ci sono questioni in sospeso, in questo momento i nodi potrebbero finalmente venire al pettine. In amore riavvicinatevi e risolvete tensioni con il partner.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è arrivato finalmente il momento di rinnovare la vostra vita. Molte cose ormai sono stantie e superate, per cui dovete avere la forza e il coraggio di rinunciarci e guardare avanti. Se ci sono rapporti inutili cancellateli, e fate pulizia di quelle persone che non vi soddisfano più. Così facendo potrete progettare al meglio il vostro futuro: grandi progetti da dicembre in poi.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, dopo un periodo piuttosto sottotono, non vedete l’ora che questo dicembre passi per sempre. Abbiate pazienza e sfruttate al meglio questa ultima parte del 2019 per dare una svolta alla vostra vita: cambiate casa, città, lavoro o tutto quello che non vi soddisfa più. Il weekend sarà ricco di idee e spunti da coltivare.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani potrebbe essere una giornata di scontri, soprattutto con persone che non sopportate. Siete particolarmente sinceri e senza peli sulla lingua, ma attenzione a non esagerare, perché potreste ferire chi vi circonda. In amore attenti a non trascurare il partner: ultimamente infatti avete pensato troppo al lavoro e meno agli affetti.

LEONE

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani, cari Leone, sarete come non mai capaci di attirare l’attenzione delle persone che vi circondano. Avete un carattere forte e un grande carisma, per cui tutti restano abbagliati dal vostro fascino. Dopo un ottobre da dimenticare, inizia finalmente un periodo di recupero per il vostro segno.

VERGINE

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 9 novembre 2019 Oroscopo Branko oggi, venerdì 8 novembre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo di oggi venerdì 8 novembre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani dovete attendere dicembre prima di ottenere risposte che stavate aspettando. In quel periodo, infatti, Giove entrerà nel vostro segno. Ci vuole dunque solo un po’ di pazienza, dopodiché le cose miglioreranno. In generale potete gioire perché il peggio è passato. Sul lavoro grandi progetti in vista tra dicembre e febbraio.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello del Leone: siete pieni di energia e voglia di fare, per cui tutti sono attratti da voi.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI