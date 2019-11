Oroscopo Paolo Fox domani | Sabato 9 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di domani di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, sabato 9 novembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, in questo periodo siete particolarmente pigri, per cui approfittate del weekend per ricaricare le pile e ripartire in quarta in vista della nuova settimana. D’altronde le cose belle non capitano per caso, ma dovete meritarvi ogni successo. In amore siete particolarmente agitati: mantenete la calma e attenzione alle persone che vi circondano.

SCORPIONE

Scorpione, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi vede in questo periodo alla caccia di risposte importanti sulla vostra vita: ma non dovete trovarle negli altri ma dentro voi stessi. Sole e Mercurio nel vostro segno vi aiuteranno a fare chiarezza. Riuscirete così a progettare meglio il vostro futuro.

SAGITTARIO

Secondo l’oroscopo domani, Sagittario, vivrete un weekend di grande passione e voglia di amare: se avete un partner, coccolatelo e fatelo sentire importante, perché così potrete concedervi un fine settimana all’insegna del romanticismo e dell’eros. Coltivate tutti i rapporti che più vi interessano, anche familiari e le amicizie, e tralasciate il resto. Grande forza nelle prossime 48 ore per superare momenti di difficoltà.

CAPRICORNO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani 9 novembre 2019, dovrete fare attenzione allo stress e alla tensione. In questo sabato l’agitazione la fa da padrona, e sembra quasi che non riusciate a risolvere problemi che avete per la testa da tempo. Mantenete la calma e non trascurate il fisico e la salute. Potreste infatti avere qualche acciacco.

ACQUARIO

Cari Acquario, siate più disponibili al confronto con gli altri. Ultimamente infatti vi siete chiusi in voi stessi e questo non vi ha fatto bene: apritevi al confronto con chi vi circonda, concedetevi qualche giorno in compagnia di amici e del partner. Ma se ci sono state tensioni in amore, o un presunto tradimento, meglio parlarsi e chiarire.

PESCI

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani apritevi al confronto con chi vi circonda. Non temete di esprimere le vostre emozioni e quello che pensate, sia se sono cose belle sia se sono brutte. In quest’ultimo caso, infatti, è sempre meglio sfogarsi e dire ciò che si pensa. In amore qualche dubbio nei rapporti con il partner, ma le cose miglioreranno presto e ritroverete il sorriso entro dicembre.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 9 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Sagittario: un weekend pieno d’amore e passione per il vostro segno, da vivere insieme al partner.

