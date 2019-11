Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 6 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su Latte e Miele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di domani di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 6 novembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, giornata piuttosto positiva per il vostro segno, da sfruttare a pieno per portare avanti i vostri obiettivi, richieste verso le persone importanti della vostra vita, trovare soluzioni ai problemi che vi attanagliano. Attenti perché da venerdì ci sarà un calo, dunque sfruttate questi giorni.

SCORPIONE

Scorpione, l’oroscopo di domani di Paolo Fox prevede una giornata davvero al top per quanto riguarda i sentimenti: amore al top, dunque, per cui se c’è una persona che davvero vi piace o a cui tenete, dichiarate senza problemi i vostri sentimenti. Venere infatti vi protegge ed è dalla vostra parte: questo vi regalerà grandi sensazione.

SAGITTARIO

Alcune cose potrebbero non andare come vorreste, ma voi non disperate e non fatevi prendere dall’ansia. I contrattempi infatti fanno parte della vita, sono cose che possono capitare. Le cose miglioreranno nel weekend, per cui mantenete la calma e non reagite male, per evitare inutili litigi. Dedicatevi di più all’amore e ai sentimenti.

CAPRICORNO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani 6 novembre 2019, potrebbero esserci contrattempi e imprevisti a cui dover far fronte. Non scoraggiatevi e non buttatevi giù, perché sono difficoltà che con la vostra tenacia e impegno saprete superare con grande tranquillità. Con il nuovo anno realizzerete progetti importanti, per cui al momento non agitatevi e mantenete la calma. Prendete le cose più alla leggera, ma siate comunque prudenti, specie in amore.

ACQUARIO

Avete grandi qualità, ma spesso non le sfruttate a pieno. Fatevi valere e dimostrate a tutti di cosa siete capaci. Specie sul lavoro, non siate timidi ma mettetevi un po’ in mostra, sempre rispettando i colleghi e i superiori. Se siete giovani e volete cambiare carriera, è il momento opportuno per intraprendere nuovi percorsi.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi invita ad essere particolarmente pazienti, specie in amore. Se vivete una storia complicata, infatti, la calma è fondamentale per non fare ulteriori danni. I dubbi nei confronti del partner non mancano: cercate di capire se questo rapporto ha ancora qualcosa da dire o se è meglio chiuderlo e voltare pagina.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 6 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: al top in particolare i sentimenti, sia per chi è in coppia da tempo sia per i single, che potrebbero fare interessanti incontri.

