Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 6 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e annunciato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, mercoledì 6 novembre 2019? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 6 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Continuano le giornate all’insegna di impegni e responsabilità, tutte da gestire. Se c’è una cosa che, anche in preda alla fatica, avete ormai ben chiara, è che non dovete più commettere certi errori che nel passato vi hanno portato lontano dai vostri obiettivi.

TORO

Cari Toro, il periodo duro con Venere in opposizione è finalmente terminato e ora potete cominciare il vostro recupero a livello sentimentale. Innanzitutto dovete iniziare col limitare la vostra gelosia eccessiva, che ha mandato nel caos il rapporto più di una volta. Lavorate su voi stessi per sentirvi più sicuri di quello che avete.

GEMELLI

Cari amici dei Gemelli, domani sarà una giornata all’insegna delle discussioni con il partner. La verità è che avete un po’ di dubbi sulla vostra relazione, ma probabilmente sono dettati da vostre insicurezze personali. Mentre ci ragionate evitate conflitti e tensioni.

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata in cui le stelle vi favoriranno. Non pensate, però, che questo porti a una risoluzione totale di tutti i vostri problemi, soprattutto se relazionali. Dovete imparare a essere più sinceri e, anche se questo vuol dire allontanare qualcuno, è l’opzione migliore per non avere altri conflitti.

LEONE

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani inizia il vostro recupero sentimentale. L’amore non è stato particolarmente florido nelle ultime settimane e sicuramente non così bello e passionale come questa estate, tra le più fortunate per voi, ma adesso tornerà a farvi sorridere.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata decisamente impegnativa. In agenda avete diversi appuntamenti importanti e che vi assorbiranno diverse energie. Non cercate, una volta tornati a casa, il partner solo per sfogarvi: fatevi abbracciare e ristorare.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 6 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello del Toro: dopo una serie di giornate difficili nel vostro cielo amoroso è tornato il sereno!

