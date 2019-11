Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 5 novembre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su Latte e Miele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di domani di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 5 novembre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, ottime novità sul fronte economico e lavorativo per il vostro segno: potrebbero infatti arrivare dei guadagni assolutamente inaspettati e grandi soddisfazioni: dopo aver fatto tanti sacrifici, è il momento di raccogliere i frutti. A livello sentimentale, la settimana si apre nel migliore dei modi, ma attenti perché nel weekend ci sarà un calo.

SCORPIONE

Scorpione, l’oroscopo di domani di Paolo Fox prevede una giornata in cui dovrete essere molto cauti, soprattutto se siete chiamati a prendere una decisione importante e delicata. Meglio valutare con calma e prendervi qualche giorno in più di tempo, anche perché potreste nel frattempo avere ottime intuizioni. Molto bene il lavoro grazie all’influsso di Sole e Mercurio.

SAGITTARIO

Giornata sottotono per il vostro segno, in cui la stanchezza fisica avrà il sopravvento. Abbiate pazienza, le cose miglioreranno presto e già nel weekend recupererete. Il lavoro e gli impegni vi portano via molte energie, ma voi cercate di ritagliarvi un po’ di spazio per voi stessi e portare avanti i vostri progetti.

CAPRICORNO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, domani sarà una giornata davvero positiva, perché avete molte stelle dalla vostra parte. Se ci sono questioni economiche o liti familiari da risolvere, questo può essere il momento migliore per farlo. Approfittatene da qui a giovedì, perché poi nel fine settimana il cielo non sarà così propizio e le cose potranno cambiare notevolmente.

ACQUARIO

Il momento di dare maggiore attenzione ai sentimenti è arrivato. Se pensate di avere al vostro fianco la persona giusta, coccolatela e tenetevela stretta. L’amore infatti può essere il motore che spinge la vostra vita sotto ogni aspetto: approfittatene per superare tutti i problemi, specie quelli lavorativi, affrontandoli nel migliore dei modi. Rispetto al mese scorso avete più fiducia e consapevolezza delle vostre capacità.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di domani di Paolo Fox prevede una giornata positiva sotto ogni punto di vista. E le cose andranno meglio con il passare del tempo, fino a raggiungere il top alla fine dell’anno. La Luna nel segno vi permetterà doi trovare le giuste soluzioni a problemi che si trascinano da tempo.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno. Dopo un periodo complesso, tornate a respirare e a rialzare la testa. Molti dei problemi che vi attanagliavano sono stati finalmente superati.

