Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 5 novembre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e annunciato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di domani, martedì 5 novembre 2019? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 5 novembre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Le vostre giornate sono abbastanza altalenanti in queste ultime settimane. Se la settimana è partita bene nella giornata di domani avrete qualche difficoltà in più sotto diversi profili, da quello amoroso a quello professionale. Questo, d’altronde, è il prezzo da pagare quando aumenta la posta in gioco: avete cercate più impegni e responsabilità? Ora dovete gestirle.

TORO

Cari Toro, siete davvero molto stanchi e stressati. Il vostro sarà un martedì che sa tanto di venerdì, visto che non vedrete l’ora di terminare la settimana. Qualche problema sul lavoro non fa che mischiarsi con alcune difficoltà sentimentali: attenzione a non fare confusione e tenere ben separati questi due piani.

GEMELLI

Queste giornate stanno mettendo alla prova la tenuta della vostra relazione di coppia. Ci sono scontri e tensioni continue e vi sembra che il tutto vi stia sfuggendo di mano. In realtà non è così e dovreste inquadrare questa situazione sotto un altro punto di vista: non sarà forse un test per capire quanto siete uniti, voi e il partner?

CANCRO

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata di recupero fisico, soprattutto. Per quello mentale, invece, occorre attendere ancora qualche giorno, visto che alcuni conflitti agitano ancora il vostro ambiente lavorativo. Arriverete al fine settimana molto meno stressati, ma dovrete utilizzare tutta la vostra serafica calma e diplomazia.

LEONE

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox in queste giornate la voglia di chiudersi a riccio con il mondo sarà molto grande. Tuttavia il consiglio è quello di desistere dal precipitare in questa condizione, visto che non vi porterebbe a nulla di buono. Cercate, piuttosto, di rivedere il modo in cui approcciate al prossimo.

VERGINE

Faticosa la giornata di domani, cari Vergine, secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Il motivo? Avete molti problemi da risolvere, alcuni dei quali vi assorbiranno tantissime energie. Il dente, però, va levato prima che possa provocare ulteriori aggravamenti e voi sapete che dovrete mettercela tutta.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 5 NOVEMBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello del Cancro: ad un recupero fisico ne seguirà uno mentale. Arriverete al fine settimana soddisfatti, ma avete alcune cose da risolvere prima.

