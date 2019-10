Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 4 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Ma cosa prevede Fox per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 4 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Amici dell’Ariete, la vostra giornata di domani sarà nettamente divisa in due: una mattinata piena di energia e voglia di fare e una serata di nervosismo e stanchezza. Approfittate dunque per fare tutto ciò che avete in programma fin dalle prime ore del mattino. Dal pomeriggio, invece, usate maggiore prudenza, soprattutto in amore: da poco, molti di voi hanno ricostruito un rapporto. Non è il caso di rovinare tutto per un momento di malumore.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani siete in una fase di ripresa fisica e mentale. L’inizio della settimana è stato infatti abbastanza complicato, ma da oggi e per tutto il weekend potrete godere nuovamente delle stelle benevole. In famiglia e al lavoro non vi sentite compresi fino in fondo, soprattutto quando affrontate discorsi un po’ pesanti sulla vostra vita. Avete voglia di trovare una persona che sia proprio come voi, ma non è facile: non smettete di cercare, ma non siate troppo esigenti.

GEMELLI

Amici dei Gemelli, secondo le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani sarà il momento in cui tanti nodi arriveranno al pettine. Sentite il bisogno, soprattutto in coppia, di chiarire tutti i malintesi e le gelosie degli ultimi giorni. Volete ripartire da zero, con rinnovato entusiasmo, e troverete nel partner una persona con il vostro stesso modo di pensare. A fine giornata sarete soddisfatti, perché tutto sarà andato come volevate.

CANCRO

Cari Cancro, l’oroscopo di Paolo Fox di domani prevede per voi una giornata abbastanza positiva, con alcune stelle a vostro favore. Se dovete chiarire con una persona importante, soprattutto un familiare, non rimandate più. A volte le discussioni, seppur dure e schiette, servono per dare vigore ai rapporti umani. Nel frattempo, fate un po’ più attenzione alla vostra alimentazione e alla vostra salute: riguardatevi, seguite il consiglio di chi vi vuole bene.

LEONE

Cari amici del Leone, in questo venerdì 4 ottobre siete favoriti soprattutto in amore. Se siete single e c’è una persona che vi fa battere il cuore da molto tempo, forse è arrivato il momento di dichiararvi, senza pensare alle conseguenze. Organizzate tutto nei minimi dettagli e poi lanciatevi. Se invece siete in coppia, molti di voi sono troppo gelosi: il consiglio è quello di calmarvi un po’ prima che la pazienza del partner si esaurisca.

VERGINE

Cari amici della Vergine, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi avverte della presenza di una Luna fortemente dissonante nei confronti del vostro segno. Nonostante ciò, però, avrete la forza e l’energia di indirizzare questo venerdì lungo i giusti binari, soprattutto sul lavoro. Fate attenzione in amore, dove potrebbero arrivare alcuni battibecchi molto fastidiosi.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 4 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello del Toro: per voi sarà la giornata della svolta dopo giorni di difficoltà e stress. Pensate a godervi ogni momento con le persone a cui tenete di più e tenete fuori dalle vostre attività preoccupazioni e responsabilità.

