Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 30 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Quest’ultimo, del resto, è considerato una vera e propria autorità nel mondo dell’astrologia, visti i suoi anni di esperienza e la sua capacità di catalizzare l’attenzione. Fox, infatti, ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su Latte e Miele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di domani di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 30 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, vi sentite sottotono ed è anche comprensibile: state lavorando tantissimo e avete intenzione di continuare a farlo: occhio però allo stress. Venere domani sarà favorevole: significa che sarà la giornata giusta per risolvere alcune questioni rimaste in sospeso con il vostro partner. Fatelo con animo sereno, in fondo non è nulla di grave. Se siete single, ultimamente avete frequentato solo persone molto timide. La cosa vi dà una grande sicurezza, perché vi sentite importanti, però non vi soddisfa appieno. Abbandonare la strada facile può dare nuovi stimoli.

SCORPIONE

Scorpione, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi vede in un momento molto particolare: vi sentite tutto il mondo addosso. Non ne avete però motivo: le vostre abilità sono indubbie, come anche il vostro coraggio in ogni situazione. Ve ne accorgerete già domani, sul lavoro, dove vi sentirete molto apprezzati. In amore va tutto molto bene: non pensate più al passato e vi sentite liberi di vivere la vostra storia senza pensieri. Occhio a qualche tensione di troppo in famiglia.

SAGITTARIO

Amici del Sagittario, sarete inondati da una ventata di passione. La vostra vita amorosa ne beneficerà. I pensieri sul futuro che vi hanno afflitto nell’ultima settimana al momento vi sembrano solo lontani ricordi. Anzi, la vita vi ha presentato delle belle novità e avete solo da coglierle. Sul lavoro avete una marcia in più e lo noteranno tutti, a partire dal vostro capo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di domani sarà una giornata in cui avrete parecchie discussioni in coppia. Finora il vostro partner è stato bravo a nascondere il malumore, ma adesso potrebbe esplodere. Avete qualcosa da farvi perdonare? Nei giorni scorsi siete stati davvero risucchiati dalla vostra professione. Eppure non avete raggiunto grandi risultati. Avete solo accumulato stress e lo avete trascinato tra le mura domestiche. Ricalcolate le vostre priorità.

ACQUARIO

Acquario, nella giornata di domani gli astri saranno dalla vostra parte e vi faranno sentire più fortunati del solito in amore: Venere entra nel vostro segno e darà nuovo vigore alla storia con il vostro partner. Nel lavoro cercate di giocare bene tutte le carte a vostra disposizione: uscite dal ruolo di semplici soldati, cercate di emergere perché avete tutte le potenzialità per essere protagonisti.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di domani di Paolo Fox annuncia che il vostro mercoledì inizierà molto bene ma non finirà allo stesso modo. Occhio, quindi, con l’eccessivo ottimismo. Ci sono tante situazioni in bilico, dal lavoro alla famiglia: se volete risolverle definitivamente, dovete impegnarvi un po’ di più. Smettete di essere pigri nelle relazioni: vedrete che nel corso della giornata vivrete bei momenti con la persona che amate.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 30 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Acquario: finalmente tornate a sorridere in amore, mentre sul lavoro si aprono nuove possibilità. Sarete abbastanza scaltri da saperle sfruttare?

