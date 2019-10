Oroscopo Paolo Fox domani | Mercoledì 30 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e annunciato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di mercoledì 30 ottobre 2019? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, mercoledì 30 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, nella giornata di domani vi sentirete sottotono, già stanchi prima di iniziare. State tranquilli. Questa sensazione non si protrarrà molto a lungo. Anzi, sappiate che Marte e Giove inizieranno a esservi favorevoli già in serata. Cosa significa? Innanzitutto che recupererete presto le energie, fisiche e mentali. E vi tornerà la voglia di rimettervi in gioco: nel lavoro, negli affetti personali e, perché no, anche in amore.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani vivrete una giornata assolutamente positiva, forse anche di più. Sono in vista infatti grandi miglioramenti nella sfera sentimentale: il nuovo anno ha portato con sé anche un nuovo equilibrio con il vostro partner. Se siete single, invece, abbiate la pazienza di non tuffarvi subito in una nuova avventura: attendete il momento propizio, arriverà. E ve ne accorgerete da soli. Adesso sembra anche il momento giusto per sfruttare quell’occasione in ambito lavorativo che conoscete da qualche tempo, ma non avete mai avuto il coraggio di prendere al volo.

GEMELLI

Cari Gemelli, questa settimana non è iniziata nel migliore dei modi, è vero, ma si concluderà in crescendo. Prendetela come un’opportunità per valutare pro e contro di ogni azione: sia oggi che vi sentite un po’ pessimisti, sia nel weekend quando sembrerà che nulla possa andar male. In amore, preparatevi a una bella sorpresa, soprattutto se siete single. Vi sentite molto spigliati, brillanti, avete una gran voglia di parlare. Fatelo, trovate una persona che sappia ascoltarvi e mantenere un livello alto di conversazione. Vi sentirete meglio.

CANCRO

Amici del Cancro, l’oroscopo di domani di Paolo Fox dice che il vostro cuore è molto freddo in questi giorni. Cercate di reagire: cambiate il vostro atteggiamento nei confronti del partner e, in generale, di tutti i vostri familiari. È il giorno giusto per chiarire eventuali malintesi, fare confessioni e riportare sulla giusta strada relazioni che sembrano andare a perdersi. Non fate soffrire i vostri cari, se dovete prendere della scelte difficili, fatelo. Per i single, probabili incontri fugaci per oggi, ma non prendeteli troppo sul serio.

LEONE

Amici del Leone, l’oroscopo di Paolo Fox di domani vi vede invincibili. Grazie all’amore sconfinato del vostro partner, che vi fa sentire protetti e indispensabili, ma anche grazie al lavoro. Le difficoltà non mancano, è vero, come anche le responsabilità. Ma sapete valutare tutto con attenzione. I colleghi, poi, si fidano molto delle vostre capacità. Occhio all’inevitabile stanchezza: sappiate anche prendervi le vostre pause. Ritroverete vecchi amici.

VERGINE

Cari Vergine, avete molti dubbi su voi stessi. La perdita di concentrazione sarà palese: attenzione a qualche delusione in amore. Non lasciate che i dubbi degli ultimi giorni mettano a repentaglio le vostre relazioni: trovate il modo di discutere o farvi perdonare. Per fortuna però c’è il lavoro: sarà una giornata di idee nuove e vincenti. Portatele avanti senza paura.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 30 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello del Toro: amore, fortuna e affari, non c’è niente che possa andare male in questa giornata. Godetevela.

