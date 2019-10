Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 29 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Quest’ultimo, del resto, è considerato una vera e propria autorità nel mondo dell’astrologia, visti i suoi anni di esperienza e la sua capacità di catalizzare l’attenzione. Fox, infatti, ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su Latte e Miele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di domani di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 29 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete un segno che ama le relazioni stabili e durature, mentre non siete proprio portati per le avventure occasionali. Per chi ha avuto qualche discussione in amore, è il caso di parlarsi e ritrovare la calma. Cambi in vista sul piano professionale. Abbiate più fiducia in voi stessi.

SCORPIONE

Scorpione, l’oroscopo di domani di Paolo Fox prevede una fase tormentata in amore, in particolare per quelle coppie che hanno affrontato una crisi in passato. Vivete con maggiore serenità le nuove storie, senza andare necessariamente a indagare sul loro passato. E non pensate troppo al lavoro, se non vi soddisfa.

SAGITTARIO

Amici del Sagittario, è in arrivo per voi una giornata tutto sommato positiva. Approfittatene, le stelle vi sorridono. Siete carichi di energia e voglia di fare: sfruttatela soprattutto sul posto di lavoro, le soddisfazioni arriveranno presto. Basta sfruttare i momenti giusti.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di domani sarà una giornata in cui vi renderete conto di non star vivendo un periodo brillante in campo lavorativo. Il lavoro vi prende gran parte del tempo, ma attenzione a non sacrificare troppo gli affetti più cari. Il partner, ad esempio, che reclama sempre più attenzioni.

ACQUARIO

Acquario, avete molta voglia di fare e dare una sterzata alla vostra vita, ma dovete fare i conti con una realtà più difficile del previsto. A bloccare i vostri progetti sono soprattutto le finanze e questo vi rende nervosi. Accettate l’aiuto di un familiare o di un amico: avrete tempo per sdebitarvi.

PESCI

Cari Pesci, l’oroscopo di domani di Paolo Fox dice che avete Venere dalla vostra parte, approfittatene per godere di una giornata all’insegna del sorriso e della spensieratezza soprattutto in amore. I problemi non mancano, ma un po’ di ottimismo vi aiuterà ad affrontarli.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: quando l’amore vi sorride, tutto il resto della vostra vita ne risente. E domani sarà proprio uno di quei giorni: godetevi il momento.

