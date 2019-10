Oroscopo Paolo Fox domani | Martedì 29 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, martedì 29 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, preparatevi perché domani ci sarà qualche rallentamento in alcune situazioni che avevate avviato e che non vanno più bene come all’inizio. Alla base c’è la vostra stanchezza. Attenzione anche alle persone che vi gravitano attorno: qualcuno potrebbe parlare alle vostre spalle. Non dategli troppa importanza.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, le stelle sono dalla vostra parte. Approfittatene. Positivo in particolare il transito di Venere che potrebbe portare chi è single a trovare un nuovo amore, mentre chi è già impegnato potrebbe ufficializzarlo.

GEMELLI

Cari Gemelli, grazie ad un quadro astrale molto fortunato e propizio è in arrivo una giornata di recupero per il vostro segno dopo un inizio di settimana davvero stancante. Qualche problema ancora da risolvere in ambito lavorativo. Attenzione a non riversare questo stress sul vostro partner, che non ha colpe e anzi cerca di starvi vicino in ogni modo.

CANCRO

Amici del Cancro, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi invita a mantenere la calma. Qualche ripensamento in amore. Valutate bene se la storia che state vivendo merita di essere recuperata o se è ormai giunta al capolinea. Non trascurate troppo la famiglia, che ha bisogno di voi in un momento particolare.

LEONE

Amici del Leone, l’oroscopo di Paolo Fox di domani annuncia che il vostro carattere forte non vi permette di sopportare falsità e compromessi. Attenzione alle relazioni interpersonali, la vostra testardaggine non deve essere un freno. Qualche dubbio in amore, ma ci sarà tempo per chiarire tutto.

VERGINE

Cari Vergine, siete tra i segni più fortunati del giorno. Bene in particolare i sentimenti. Il momento giusto per trovare un nuovo amore o recuperarne uno che non funziona. Novità positive anche sul lavoro, dove aspettavate da tempo un’occasione che adesso avete finalmente avuto.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello del Toro: siete particolarmente ispirati nelle questioni amorose. Potrebbe davvero essere l’occasione giusta per mettere la testa a posto, non fatevela scappare.

