OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Quest’ultimo, del resto, è considerato una vera e propria autorità nel mondo dell’astrologia, visti i suoi anni di esperienza e la sua capacità di catalizzare l’attenzione. Fox, infatti, ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su Latte e Miele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di domani di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 28 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

Cari Bilancia, quanta passione nel vostro corpo. Utilizzate questi ultimi giorni di ottobre, a partire da domani, per vivere i vostri sentimenti senza alcun freno. Dichiaratevi con la persona che amate, se siete in coppia donatevi pienamente al partner. È il momento giusto per godersi i piaceri della vita. Sul lavoro, alcuni cambiamenti in atto potrebbero provocare scombussolamenti. Siate pronti a tutto.

Scorpione, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi vede particolarmente baciati dalla fortuna. La Luna entra nel vostro segno e si aggiunge al Sole e a Mercurio. Preparatevi a un lunedì pieno di emozioni: in questa settimana, inoltre, sarete carichi per un avvenimento che si avvicina sempre di più. Godetevi il momento. Meglio ancora se in compagnia.

Amici del Sagittario, potete gioire perché tra poco Venere inizierà a essere favorevole al vostro segno. Ciò significa che potete godere di ottimi momenti in amore, sia che siate single, sia che siate in coppia. Preparatevi a un periodo denso di emozioni, ma non trascurate il lavoro, anche perché sarete presto chiamati a una prova molto importante.

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Paolo Fox quella di domani sarà una giornata in cui sarete concentrati sul futuro. State pensando a un modo per poter guadagnare di più senza stravolgere la vostra vita. Nell’attesa di trovarlo, state attenti a qualche spesa improvvisa. Fate attenzione anche all’amore, che ultimamente state mettendo parecchio in secondo piano. Il partner potrebbe farvelo notare ben presto.

Acquario, la vostra vita è un po’ complicata ultimamente. Avete parecchie cose da mettere a posto e poche energia e tempo per farlo. Dovete trascurare qualcos’altro, ma non è possibile che non siate ancora riusciti a risolvere quel problema con il partner. Fermatevi e pensate alle cose una per volta: farne di più contemporaneamente non è una mossa saggia, in questo periodo.

Cari Pesci, l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi raccomanda di partire con il piede giusto in una giornata che potrebbe darvi le risposte giuste in amore. Preparatevi a vivere fantastici momenti con il partner: se negli ultimi tempi avete avuto qualche dubbio, è il momento di soddisfarlo. Sul lavoro non tutto va come vorreste. Tenete duro.

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dello Scorpione: contate i giorni a un evento che si avvicina sempre di più e che aspettate davvero da troppo tempo. Siete euforici. Preparate tutto nel minimo dettaglio.

