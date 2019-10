Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 28 ottobre 2019 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Come ogni giorno, Paolo Fox ha consultato le stelle e annunciato le sue previsioni dell’oroscopo di domani: quali sono i segni fortunati di lunedì 28 ottobre 2019? Un po’ per scaramanzia e un po’ per curiosità, sono sempre molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni di Paolo Fox, l’astrologo più amato in Italia, che spesso è ospite in televisione (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (a LatteMiele).

Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 28 ottobre 2019, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Quale sarà il segno fortunato di domani?

ARIETE

Cari Ariete, finalmente iniziate a vedere la luce in fondo al tunnel. Dopo un intero mese di ottobre passato a lottare per rivendicare i vostri spazi, sembra che in questa parte finale del mese stiate riuscendo a ottenere i primi risultati. Con fiducia, continuate per la vostra strada. Buone possibilità anche di risolvere una crisi in amore. Sorridete.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani vi vede particolarmente agitati. Del resto, ultimamente la vostra vita è stata un susseguirsi di problemi: per alcuni in amore, per altri a livello economico. È un periodo di grande difficoltà, ma le stelle vi invitano a non buttarvi giù. A partire da questo lunedì cercate di fare meno cose, ma bene.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

GEMELLI

Cari Gemelli, il futuro vi sorride e finalmente iniziate a vedere qualche possibilità di crescita soprattutto dal punto di vista professionale. I vostri recenti risultati sono stati ottimi e c’è chi, nel vostro ambiente lavorativo, sta pensando a come farvi ottenere una promozione. Continuate così. Nel frattempo, non dimenticatevi dell’amore: non mancheranno discussioni con il partner.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

CANCRO

Amici del Cancro, finalmente l’oroscopo di domani di Paolo Fox vi riserva una giornata da dedicare all’amore. Per voi infatti è il momento di recuperare il tempo e il terreno perduto nell’ultimo periodo, quando avete seguito soltanto il vostro lavoro. Alcuni di voi hanno qualcosa da farsi perdonare, altri invece devono solo trovare il coraggio di dichiararsi. Vi aspettano momenti di grande passione.

LEONE

Amici del Leone, l’oroscopo di Paolo Fox di domani vi vede un po’ inquieti. Da un lato, infatti, siete molto soddisfatti dal punto di vista del lavoro, dove finalmente iniziate a ingranare suscitando anche qualche gelosia tra colleghi. Dall’altro, però, una brutta notizia in famiglia rischierà di farvi passare una giornata di inferno. Cercate di rifugiarvi nell’amore e aspettate momenti migliori.

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Lunedì 28 ottobre 2019 Oroscopo Branko oggi, domenica 27 ottobre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo di oggi domenica 27 ottobre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno

VERGINE

Cari Vergine, è il momento di iniziare a progettare qualcosa per il futuro. Guardatevi intorno in vista dell’anno nuovo, che non è più così distante ormai. Le stelle, tuttavia, vi invitano a fare particolarmente attenzione. Non cedete ad alcune tentazioni, soprattutto a quelle di cui dopo un minuto potreste pentirvi. Muovetevi con cautela.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 28 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani è quello del Cancro. Inizia una nuova settimana ma voi avete testa e occhi solo per l’amore. Vi attendono momenti di grande passione con il partner, godeteveli.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER BILANCIA, SCORPIONE, SAGITTARIO, CAPRICORNO, ACQUARIO E PESCI