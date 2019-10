Oroscopo Paolo Fox domani | Venerdì 25 ottobre 2019 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Ogni giorno sono tantissimi gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. Quest’ultimo, del resto, è considerato una vera e propria autorità nel mondo dell’astrologia, visti i suoi anni di esperienza e la sua capacità di catalizzare l’attenzione. Fox, infatti, ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su Latte e Miele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di domani di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, venerdì 25 ottobre 2019, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, Paolo Fox vi vede particolarmente vogliosi di costruire qualcosa di serio e duraturo con il partner. Non sempre, però, la persona che avete scelto ha le vostre stesse intenzioni e potreste avere qualche delusione. Meglio tardi che mai, comunque.

SCORPIONE

Scorpione, il Sole, insieme a Venere e Mercurio, vi invitano a scrollarvi di dosso l’ansia per fare posto alla spensieratezza. Anche se il vostro cammino è lastricato, ultimamente, da incontri poco piacevoli, cercate di trovare la nota positiva in ogni cosa.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

SAGITTARIO

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani non sarà una buona giornata. Sia in ambito lavorativo che sentimentale, infatti, ci sarà più di una discussione che vi innervosirà per tutto il fine settimana. Prudenza, in particolare, con Vergine e Gemelli.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, se da qualche tempo avete avviato un’attività in proprio comincerete a raccogliere i frutti del vostro impegno e della vostra dedizione nei prossimi giorni. Intanto continuate a sentirvi ispirati, quindi proseguite a pieno ritmo nel vostro lavoro.

ACQUARIO

Secondo Paolo Fox domani gli Acquario avranno qualche problemino in amore, con discussioni riguardanti il futuro del vostro rapporto di coppia. Il consiglio è di lasciar perdere le questioni economiche e di soffermarsi su quelle sentimentali.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 25 ottobre 2019 Oroscopo Branko oggi, giovedì 24 ottobre 2019: le previsioni segno per segno Oroscopo di oggi giovedì 24 ottobre 2019: le previsioni delle stelle, segno per segno

PESCI

Cari Pesci, lasciate perdere gli investimenti in denaro e puntate tutto su quelli in sentimenti: secondo Paolo Fox non avrete grande fortuna economica, ma sicuramente le cose andranno bene con il partner. Soprattutto nel fine settimana.

TUTTI GLI OROSCOPI

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 25 OTTOBRE 2019, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello del Capricorno, che inizierà a raccogliere i frutti del suo lavoro.

LE PREVISIONI DI DOMANI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE